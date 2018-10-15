«Элтекс» представил новую функциональность коммутатора ECSS-10 Softswitch

«Элтекс» представил новую функциональность программного коммутатора ECSS-10 Softswitch версии 3.11.

Нововведения релиза: разработан сервис «Автообзвон»; расширена поддержка дополнительных функций телефонов Cisco серии: -79XX; -88XX; -89XX; расширена функциональность АРМ Оператора и Супервизора: единый АРМ Оператора и Супервизора с расширенным набором статистик; вмешательство супервизора в разговор оператора в режимах прослушивания, консультирования и конференции через кнопки на консоли ТА; в маршрутизацию добавлен механизм организации модификаторов по входу и выходу; реализована маршрутизация входящих вызовов в IVR сценариях по приоритету вызова; добавлена возможность создания папок и добавления медиа-файлов администратором SSW; реализована возможность использования Календаря в блоке Time IVR сценариев; разработано приложение «Группы мониторинга» для управления группами BLF и Presence; реализована поддержка настраиваемых мелодий вызова (Distinctive Ring); добавлен сервис «Босс-секретарь»; разработан корпоративный справочник; реализовано общее увеличение производительности.

Сервис «Автообзвон» позволяет запускать автоматический обзвон абонентов в целях информирования о новых услугах, задолженностях и т.д. Для активации услуги необходимо: сформировать базу контактов; составить текстовое сообщение, которое интегрированный сервис Yandex Speech Kit переведет в аудио-формат; запустить автообзвон через интерфейс управления Softswitch.

Сервис «Босс-Секретарь» позволяет адресовать все входящие вызовы руководителя на телефон секретаря, при этом на телефонном аппарате «босса» появляется индикация о входящем вызове и мигает системная кнопка, нажав на которую руководитель может забрать вызов. Во время отсутствия секретаря на рабочем месте, входящие звонки поступают напрямую руководителю (соответствующее уведомление возникает на его телефонном аппарате).

Сервис «Корпоративный справочник» позволяет вести базу контактов сотрудников и предоставляет такие возможности, как: доступ к базе сотрудников из АРМ оператора call-центра; автоматический экспорт базы контактов на телефонные аппараты, поддерживающие сервис телефонной книги.

Выход следующего релиза ПО ECSS-10 (3.12) запланирован на начало 2019 г.

В скором времени тестовая версия релиза 3.11 будет развернута в облаке.