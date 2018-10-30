Резидент «Сколково» предоставил облачный сервис Cloudlike индонезийским телеком-операторам

«АСД Технолоджиз», резидент фонда «Сколково» и разработчик ПО-решений по управлению облачными средами, предоставила свой сервис Cloudike оператору мобильной связи Telkomsel и интернет-провайдеру IndiHome в Индонезии.

Крупнейший индонезийский оператор сотовой связи Telkomsel запустил облачное хранилище VAS (Value Added Services – приносящие дополнительный доход услуги) для своих абонентов на базе платформы Cloudike компании «АСД Технолоджиз». Коммерциализация российских разработок за рубежом является одним из приоритетов для Фонда «Сколково».

Ирина Воспенникова, руководитель направления «HR-технологии и ИТ-решения повышения эффективности процессов в организациях» фонда «Сколково», сказала: «Фонд "Сколково", действительно, уделяет большое внимание работе резидентов на мировом рынке, организует их участие в международных конференциях, бизнес-миссиях. Сделки с зарубежными партнерами и заказчиками подтверждают конкурентоспособность технологий резидентов «Сколково» на мировом рынке».

С 1 ноября 2018 г. Telkomsel запускает интернет-тарифы с включенным сервисом CloudMAX – это персональная служба облачного хранилища, в которой пользователь может хранить и загружать фотографии, видео, контакты и другие документы с мобильного телефона через мобильное приложение, приложение для ПК или веб-браузер. Доступ развернут на хостинге внутри Индонезии. Пользователям доступны клиенты для Android, iOS, PC, Mac, Web.

К функциям сервиса относятся: автозагрузка фото/видео в облако, создание альбомов, поиск фото по лицам и геопозиции, семейный доступ, офлайн-доступ, очистка памяти, вход в приложение по PIN-коду или отпечатку пальца, обмен/раздача файлов и папок. Можно будет приобрести пакеты 10, 50, 100 ГБ. Списание денег происходит с баланса телефона, так как сервис интегрирован с биллингом оператора.

Также к запуску услуги облачного хранилища с использованием библиотеки Cloudike SDK готовится индонезийский провайдер IndiHome. В данный момент клиентские приложения находятся на стадии разработки.

Особенностью платформы Cloudike является уникальный запатентованный алгоритм синхронизации данных. Проект реализует возможность резервного копирования информации абонентов операторов сотовой связи и интернет-провайдеров. Услуга полностью интегрируется с пакетом услуг оператора, биллингом и единой системой аутентификации абонентов.

Дмитрий Малин, генеральный директор «АСД Технолоджиз, отметил»: «Сервис Cloudike позволяет организовать услугу бэкапа мобильного телефона (любых данных) в облако, услугу восстановления файлов и другие сценарии. Он интегрируется с биллингом и авторизацией оператора, легко брендируется. Благодаря сотрудничеству с фондом "Сколково" нам легче выходить с нашими разработками на отечественный и зарубежный рынки. Мы принимаем участие в зарубежных мероприятиях на стенде "Сколково", имеем возможность проводить прямые презентации наших сервисов крупным холдингам, получаем консультативную помощь экспертов рынка».

«АСД Технолоджиз» также сотрудничает с индонезийским оператором мобильной связи Indosat Ooredoo, компаниями «Мегафон», Vestel, Vodafon, Korea Telecom, «Крок» и другими. Разработчик Cloudike базируется в Нижнем Новгороде, также имеет офисы в технопарке «Сколково» и в Сеуле (Южная Корея).