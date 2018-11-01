Orange Business Services представила решение IoT Connect Anywhere для развертывания частных сетей LoRa

Orange Business Services, международный сервис-провайдер, ускорит внедрение проектов интернета вещей для бизнеса с помощью IoT Connect Anywhere, решения для подключения умных объектов к LPWA-сети на основе открытого стандарта LoRa. IoT Connect Anywhere позволяет создать локальную сеть для развертывания межмашинных коммуникаций на расстояниях до 20 км, что может применяться в целом ряде направлений: от умных городов и сельского хозяйства до логистических систем и промышленных предприятий.

IoT Connect Anywhere позволяет компаниям создавать масштабируемые сквозные сетевые подключения между умными устройствами и платформой управления данными Datavenue, собирающей и анализирующей неструктурированные данные, а после – извлекающей из них наиболее ценную для бизнеса информацию. Чтобы гарантировать успешное внедрение, Orange также предлагает предприятиям консультационные услуги и помощь в интеграции.

LoRa — низкозатратная энергоэффективная сетевая технология, способная обеспечить беспроводную передачу данных на большие расстояния, что делает ее пригодной для связи в районах с пересеченным рельефом, в плотной городской среде или среди множества промышленных объектов. Для внедрения этой чрезвычайно гибкой и простой в развертывании технологии, потребляющей примерно в 15 раз меньше энергии, чем мобильная сеть, необходимы лишь небольшие шлюзы, оснащенные антеннами. Гарантировать полную безопасность сети LoRa позволяет шифрование, а в дополнение к защитным механизмам, заложенным в протокол LoRaWAN, решение IoT Connect Anywhere включает в себя систему безопасной транспортировки данных между шлюзом и сетью и передачу данных по HTTPS. Таким образом, все соединения между браузером и веб-сайтом зашифрованы и максимально защищены.

Для мониторинга и управления мобильными активами на территории своего кампуса, решением IoT Connect Anywhere уже воспользовалась одна из международных нефтегазовых компаний со штаб-квартирой в США. Специально для удобного перемещения грузов по большой территории кампуса, между зданиями была проложена сеть подземных тоннелей. Перемещение грузов отслеживается с помощью GPS-трекеров, подключенных к LoRaWAN-сети, покрывающей всю территорию кампуса. Интеграция решения в существующую операционную платформу сделала возможным непрерывное отслеживание и оповещение о пересечении грузами разных зон кампуса.

«Для того, чтобы полностью реализовать потенциал интернета вещей, необходимо обеспечить гибкое развертывание и надежное защищенное соединение. В рамках нашей стратегии, IoT Connect Anywhere удовлетворяет этим требованиям, устраняя сложности при подключении устройств интернета вещей. Решение предоставляет нашим клиентам сквозное соединение, обеспечивая надежную связь на каждом этапе передачи данных», — сказал Оливье Онде (Olivier Ondet), старший вице-президент Orange Business Services по интернету вещей и аналитике.