«Ростелеком» обновил пакетное предложение «Быть в плюсе»

«Ростелеком» представил новую версию пакетного предложения для компаний малого и среднего бизнеса «Быть в плюсе»: теперь клиенты компании при подключении интернета дополнительно получают роутер, возможность бесплатно пользоваться мобильной связью и скидку 50% на организацию цифровых сервисов «СМС реклама», «ТВ для бизнеса», «Wi-Fi для бизнеса», «Видеонаблюдение».

«Ростелеком» запустил предложение «Быть в плюсе» год назад — тогда клиенты сегмента малого и среднего бизнеса впервые получили возможность подключать цифровые и традиционные услуги «Ростелекома» в едином пакете с одним счетом. На текущий момент этим решением пользуются свыше 60 тыс. предпринимателей по всей России.

Перед обновлением пакетов среди них было проведено интерактивное исследование, которое было дополнено детальным анализом всей клиентской базы на основе «больших данных» (Big Data). Результаты показывают повышенный интерес клиентов «Ростелекома» к услугам высокоскоростного доступа в интернет, мобильной связи и мобильному интернету. Эти направления демонстрируют устойчивый рост во всех отраслях и сегментах, при этом нормой для российского микробизнеса становится возможность предоставления доступа в интернет через Wi-Fi посетителям офисов, баров, отелей и других сервисных предприятий.

«Предлагая клиентам обновленный пакет услуг "Быть в плюсе", "Ростелеком" обеспечивает все основные потребности среднего, малого и микро-бизнеса: помощью цифровых услуг "Ростелекома", сервисные предприятия могут повысить лояльность своих клиентов, увеличить средний чек и количество повторных продаж. При этом компаниям не нужно тратить средства на развитие собственной ИТ-инфраструктуры, а сэкономленные средства можно направить на развитие бизнеса», — сказал Игорь Шевченко, руководитель по развитию среднего и малого бизнеса.

«Предприниматели могут настроить параметры пакета "Быть в плюсе" "под ключ", учитывая текущие бизнес-задачи, локацию своего бизнеса и количество сотрудников. Для рынка малого и среднего бизнеса мы первые даем возможность бесплатно воспользоваться мобильной связью и обновить свой роутер при подключении к высокоскоростному интернету. Помимо этого, в любом из пакетов "Быть в плюсе" предусмотрена скидка на цифровые услуги в 50%», — отметил Сергей Таболин, директор по маркетингу бизнес сегмента «Ростелекома».

Базовый пакет обновленного предложения «Быть в плюсе» состоит из услуги доступа в интернет по тарифам «Скорость», роутера и мобильной связи. В зависимости от выбранного пакета интернета, клиент может подключить от одной до трех цифровых сервисов со скидкой 50% на абонентскую плату.

С помощью обновленного решения «Быть в плюсе» компании малого и среднего бизнеса могут решить практически все задачи, связанные с повышением лояльности клиентов: обеспечить доступ в интернет по технологии Wi-Fi своим гостям и сотрудникам компании, наладить коммуникацию с клиентами, предоставлять качественный HD-контент для посетителей заведения и организовать систему видеонаблюдения.