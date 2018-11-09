МТС предоставил водителям такси специальный комплект цифровых сервисов

МТС, один из крупнейших российских телекоммуникационных операторов и провайдер цифровых услуг, объявил о запуске в крупнейших городах России специального комплекта, который учитывает потребности в пользовании цифровыми сервисами водителей и пассажиров такси.

Комплект «МТС Такси» разработан на основе аналитики обезличенных данных пользования интернет-сервисами и голосовыми услугами более 150 тыс. водителей такси и автомобилистов со сходным профилем вождения. Продукт состоит из двух sim-карт, которые обеспечивают комфортное пользование цифровыми и мультимедийными сервисами для водителя и пассажиров. Тарифное решение учитывает активные коммуникации водителя с пассажирами, которые являются абонентами разных операторов, использование приложений для приема и обработки заказов, возможность создания точки доступа Wi-Fi в салоне автомобиля, а также возможность смотреть полный набор из 44 ТВ каналов на смартфоне или планшете.

Комплект «МТС Такси» включает: безлимитный интернет на основном номере – его можно использовать для навигации, соцсетей, музыкального и видео стриминга и мессенджеров; возможность ежемесячно раздавать интернет на телефон или планшет – для этого в комплекте предусмотрена вторая sim -карта, на нее можно раздать до 30 ГБ трафика в месяц, которые будут стоить 50 руб.; мобильное телевидение: 44 канала, которые можно смотреть на смартфоне или планшете, два месяца просмотра будут бесплатными, затем стоимость составит 50 руб. в месяц; выгодные звонки в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Монголия, Армения, Украина, Китай, Вьетнам и Южная Корея.

Получить специальный комплект для таксистов можно в магазинах Розничной сети МТС в 12 городах России – Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Владивосток.