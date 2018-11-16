МТТ запустила корпоративную услугу SIM МТТ по всей России

МТТ объявила о запуске услуги SIM МТТ по всей России – теперь мобильная корпоративная связь без платы за роуминг доступна предпринимателям в любой точке страны.

С SIM МТТ использовать мобильные телефоны и бизнес-технологии для роста продаж и качества обслуживания стало просто как никогда, поэтому каждый месяц сотни новых клиентов выбирают эту услугу. SIM МТТ для бизнеса уже по достоинству оценили компании Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Краснодара, а сейчас возможности SIM МТТ открыты для компаний из любого города России!

SIM МТТ – конвергентное решение (fixed-mobile convergence, FMC), где мобильная составляющая реализована с использованием собственной инфраструктуры МТТ, оказывающего и услугу фиксированной офисной телефонии.

Вся связь, включая междугородние и международные звонки, оплачивается по тарифам IP-телефонии. Единая стоимость исходящего звонка на мобильные номера по всей России – 1,10 руб./мин. При этом звонки между сотрудниками бесплатны. В результате, при использовании SIM МТТ, компания одновременно повышает скорость и качество обслуживания клиентов, дисциплину персонала и оптимизирует до 70% расходов на услуги связи.

«Теперь преимущества мобильной и виртуальной корпоративной связи могут использоваться компаниями из любого региона России, а отсутствие переплаты за роуминг позволяет компании-клиенту организовать действительно бесшовное управление предприятием, - сказал коммерческий директор Рамиль Биккужин. – FMC от МТТ помогает сохранить клиентов и не терять звонки даже в выходные. Так, к примеру, сообщения клиентов, оставленные в нерабочее время, записываются голосовой почтой – а на утро с клиентом связывается продавец уже с готовым предложением».

Кроме того, технология FMC позволяет создавать единую корпоративную сеть с общим планом короткой нумерации на базе виртуальной АТС «МТТ Бизнес» за счет объединения офисных и мобильных телефонов сотрудников компании-клиента. В результате, сотрудники, находящиеся в разных филиалах, регионах России или странах мира могут звонить по коротким внутренним номерам со своих смартфонов по выгодным и прозрачным тарифам.