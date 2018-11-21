Виртуальная «Елена» от «Мегафона» поможет оплатить парковку в столице

«Мегафон» представил систему голосового самообслуживания при оплате парковочного места в Москве. Теперь оплатить услугу можно удобнее и быстрее – с помощью голосового помощника по короткому номеру 3210*2.

Для оплаты парковки необходимо набрать номер единого контакт-центра «Московский транспорт» (3210), перевести телефон в тональный режим (*) и нажать кнопку «2». Робот запросит желаемую продолжительность парковки, а также номера автомобиля и парковочной зоны. Оплата услуги будет произведена с парковочного счета или со счета мобильного телефона.

Сервис реализован на базе проекта «Елена» – собственного виртуального ассистента компании «Мегафона». Адаптация предусматривала разработку алгоритмов обработки голосовых сообщений и сценариев: регистрации, продления и отмены, используемых при оплате парковочного пространства. Заказчиком выступила ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).

«Запуск сервиса голосовой оплаты парковки – дебют «Елены» на рынке b2g. Более четырех лет «Елена» предоставляет абонентам столичного «Мегафона» консультации по широкому кругу вопросов, связанных с услугами компании. Однако возможности виртуального консультанта успешно адаптируются и для корпоративных заказчиков. Создавая комфортную цифровую экосистему для b2b и b2g клиентов, «Мегафон» укрепляет позиции на региональном рынке и подтверждает статус одного из активных участников внедрения искусственного интеллекта в повседневную жизнь», – сказал Сергей Буланча, директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам «Мегафона».