«Манго телеком» обновил сервис сквозной аналитики

«Манго телеком» представил крупное обновление сервиса сквозной аналитики, включающее новые возможности для компаний, которые используют большой коммуникационный инвентарь и работают с длинными циклами продаж.

Технически платформа получила усовершенствования в части обмена данными с CRM. Нововведения затрагивают как процедуру сбора событий из CRM, так и их классификацию.

Новые механики позволяют экспортировать сделки в сквозную аналитику вне зависимости от того, как записи о них создавались в CRM — инструментами, предлагаемыми разработчиками CRM, или любыми другими системами для приема обращений. Это обеспечивает максимальную полноту данных и, как следствие, более высокую точность итоговых отчетов.

Одновременно введена классификация статусов сделок. Ранее анализ учитывал лишь успешно завершенные сделки, и отчеты строились только на основе сведений о них. Обновленная аналитика работает с более широким набором характеристик и формирует отчеты по всем созданным в CRM сделкам суммарно, по сделкам в работе у продавцов, по успешно завершенным и по отмененным сделкам. Это увеличивает детализацию performance-показателей — таких, как качество лидов и уровень воронки, а также уточняет некоторые синтетические метрики: скорость принятия обращений в работу продавцами, скорость закрытия сделок и другие параметры, важные для оценки эффективности в компаниях с длинным циклом продаж.

Возможность рассматривать массив сделок в разрезе по статусам помогает выявлять более глубокие закономерности не только в маркетинге, но и в продажах. Например, если при схожих значениях индикаторов качества привлечения разные продукты или услуги показывают разный уровень конверсии в продажи, это может свидетельствовать о недостаточном уровне подготовки продавцов по тому или иному направлению.

Сквозная аналитика Mango Office была представлена в августе этого года. Сервис отслеживает звонки, заказы звонков, формы обратной связи, веб-чаты, сообщения в социальных сетях и мессенджерах. При использовании коммуникационных инструментов Mango Office в CRM по зафиксированным обращениям автоматически создаются не только соответствующие сделки, но и производится их закрепление за ответственными менеджерами. При анализе коммуникации сопоставляются с данными рекламных площадок и сведениями из систем учета. В результате пользователь получает оценку эффективности каналов привлечения и доходности от инвестиций в продвижение, а также данные, на основании которых можно найти пути улучшения бизнес-результатов.

Аналитика Mango Office отслеживает более 50 индикаторов. Важное преимущество Mango Office перед другими аналитическими сервисами — минимальное семплирование данных. Накопленные аналитикой сведения обрабатываются полностью, не ограничиваясь для экономии ресурсов допустимо достоверным фрагментом статистики.