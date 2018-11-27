Утвержден список кандидатов в совет директоров и правление «Мегафона»

Совет директоров «Мегафона» рекомендовал кандидатов в совет директоров и правление для утверждения на внеочередном общем собрании акционеров 21 декабря 2018 г.

В состав выдвинутых акционерами кандидатов в совет директоров «Мегафона» вошли: Максим Анипкин, Алексей Антонюк, Евгений Быстрых, Яркко Вейалайнен, Александр Есиков, Харри Копонен, Анна Серебряникова, Александр Ушков, Наталья Чумаченко.

Анна Серебряникова номинирована в совет директоров впервые. Она работает в «Мегафоне» с 2006 г. и прошла путь от советника генерального директора по международным правовым вопросам до операционного директора компании. Анна продолжит курировать вопросы цифровой экономики и взаимодействия с госорганами в качестве члена Совета директоров «Мегафона», а также будет отвечать за данное направление в USM Management.

Также в связи с недавней сменой генерального директора «Мегафона» утвержден обновленный список кандидатов в правление. В него вошли Геворк Вермишян, Александр Барунин, Фредерик Ваносчуйзе, Валентина Ватрак, Влад Вольфсон, Дмитрий Кононов, Елена Мартынова, Александр Соболев.

Новыми кандидатами в правление компании стали Фредерик Ваносчуйзе и Елена Мартынова.

Фредерик Ваносчуйзе с сентября 2018 г. занимает должность директора по техническим инновациям и инфраструктуре и отвечает за направления «Цифровые инновации» и «Фундаментальная инфраструктура».

Елена Мартынова присоединилась к компании в октябре 2018 г. и в настоящий момент совмещает позиции заместителя генерального директора USM Management и директора по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда «Мегафона».

«Предложенный состав Совета директоров и правления «Мегафона» обеспечит реализацию цифровой стратегии компании. Все кандидаты – талантливые и амбициозные люди, имеющие большой опыт корпоративного управления, остро чувствующие тренды развития современного цифрового бизнеса. Я убежден, что коллеги внесут значительный вклад в завоевание "Мегафоном" лидерских позиций на высоко конкурентном цифровом рынке», – отметил Евгений Быстрых, председатель совета директоров компании «Мегафон».