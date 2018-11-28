Tele2 предлагает новым абонентам три месяца безлимитного интернета

Tele2 в канун зимних праздников запустила рекламную компанию, в рамках которой новым клиентам предлагается безлимитный интернет.

На телеком-рынке обычно предлагают безлимитный интернет за деньги, однако Tele2 вводит «другое правило». В преддверии новогодних праздников новые абоненты получают безлимитный интернет на три месяца в подарок при подключении к тарифам «Мой онлайн» и «Мой онлайн+» в рамках опции «Безлимит в подарок». Воспользоваться предложением Tele2 можно с 28 ноября по 8 января во всех регионах оператора. Опция подключается автоматически: скоростным интернетом можно начать пользоваться сразу после активации SIM-карты.

Tele2 продолжает традицию предновогодних предложений для клиентов, но повторяться не в привычке оператора. Доставка подарков так же современна, как и все остальное в мире Tele2. Команда оператора использует квадрокоптеры: взмывая в вечернее небо города, они спешат вовремя доставить клиентам посылки с безлимитным интернетом.