«Билайн» представил гибридную сеть для интернета вещей

«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил о запуске в опытную эксплуатацию участка гибридной сети LTE, которая поддерживает два ключевых мобильных стандарта технологий интернета вещей - NB-IoT и LTE Cat-M. Первый сектор представлен на участке коммерческой сети Билайн в Москве.

Стандарт LTE Cat-M доступен одновременно с NB-IoT (Narrow Band Internet of Things), что значительно расширяет возможности сети для подключения технологий интернета вещей разной функциональности. Сети LTE Cat-M отличаются от стандарта NB-IoT более высокой пропускной способностью (клиентские устройства поддерживают скорости передачи данных до 1 Мбит/с), обладая при этом теми же преимуществами: низким энергопотреблением, высокой проникающей способностью, а также увеличенной зоной обслуживания.

Кроме того, устройства LTE Cat-M обладают мобильностью, что дает возможность, с учетом характеристик скорости, внедрять не только телеметрические и другие низкоскоростные сервисы, как это было возможно с NB-IoT, но и обслуживать движущиеся объекты, а также сервисы интернета вещей в зданиях и подземных сооружениях. Технология позволяет разрабатывать и тестировать IoT-решения в области логистики, мониторинга, видеонаблюдения.

Сергей Кнышев, директор по развитию инфраструктуры «Вымпелкома», отметил: «Мировые лидеры индустрии телекоммуникаций не останавливаются на запуске NB-IoT, - это не единственный стандарт сегмента интернета вещей. Согласно отчету GSMA* на сентябрь 2018 года в мире существует 66 коммерческих сетей IoT, из них 14 сетей поддерживают технологию LTE Cat-M, которая развивается параллельно с NB-IoT. Кроме того, за счет мобильности и высоких скоростных параметров стандарт LTE Cat-M может быть применим для реализации use-cases, характерных для 4G+/5G сетей. При этом технология может быть активирована на LTE сетях одновременно с NB-IoT, что дает больше возможностей для реализации технологических клиентских кейсов уже в ближайшем будущем».

Запуск гибридного участка сети NB-IoT и LTE Cat-M на коммерческой сети Билайн – первый шаг активации технологии по всей России.

Ранее «Билайн» представил тестовую площадку для разработчиков решений интернета вещей на сети стандарта NB-IoT на территории «Умного квартала» в районе Марьино Москвы, а также на площадке Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка.