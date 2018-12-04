«Тинькофф мобайл» объявил о снижении цены в роуминге в Азии и Африке

«Тинькофф мобайл» сообщил о снижении стоимости услуг в роуминге для клиентов, выезжающих в страны Юго-Восточной Азии и Южной Африки. Теперь абоненты оператора могут пользоваться мобильной связью во Вьетнаме, Индонезии, Камбодже, Малайзии, на Мадагаскаре, Сейшелах и Филиппинах на более выгодных условиях.

Клиенты «Тинькофф мобайла», путешествующие на Мадагаскар и Сейшелы, смогут звонить в шесть раз дешевле. Оператор снижает стоимость минуты входящих и исходящих звонков с 249 до 39,9 руб. Цена одного исходящего SMS уменьшилась в два раза до 9,9 руб. Абоненты также могут подключить пакет «Интернет на день», включающий 50 МБ интернет-трафика за 399 руб.

Во Вьетнаме стоимость минуты входящих и исходящих вызовов снизилась в пять раз и составляет 19,9 руб. Объем пакета «Интернет на день» увеличился в десять раз, при этом за него теперь нужно платить вдвое меньше: 100 МБ обойдутся клиентам в 299 руб. При подключении опции «Интернет на поездку» абонентам будут доступны 500 МБ за 1,299 руб.

На территории Индонезии, Камбоджи, Малайзии и Филиппин оператор «Тинькофф мобайл» также предлагает обновленные цены на голосовые вызовы и интернет. Так, минута входящих и исходящих звонков в этих странах теперь стоит 19,9 руб. вместо 39,9 руб. Стоимость суточного пакета интернет-трафика снизилась до 299 руб., при этом его объем увеличился вдвое – до 100 МБ. 500 МБ на всю поездку обойдутся абонентам оператора в 1,299 руб.

Клиенты «Тинькофф мобайла» могут подключить суточный пакет из 30 входящих минут за 59 руб., который действует по всему миру и автоматически отключается при возвращении в Россию. Кроме того, во Вьетнаме, Индонезии, Камбодже, Малайзии, на Мадагаскаре, Сейшелах и Филиппинах доступна к подключению опция «Безлимитные мессенджеры на день». Она позволяет совершать неограниченное количество аудиозвонков и отправлять текстовые сообщения в Whatsapp, Viber, Facebook Messenger, iMessage, «Тамтам» и IMO.IM. Стоимость такого пакета на Мадагаскаре и Сейшелах составляет 149 руб., в остальных вышеперечисленных странах – 79 руб.

Подробнее ознакомиться с информацией о тарифах и сервисах «Тинькофф мобайла» за границей можно на сайте компании в разделе «Роуминг».