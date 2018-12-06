«Алмател» анонсировал тарифную линейку «Можно всё»

Оператор связи «Алмател» запустил новую линейку тарифных планов. Для новых подключений доступны два акционных тарифа. Тариф «Можно все» обеспечивает скорость подключения до 100 Мбит/c за 499 руб. в месяц. Аренда роутера входит в стоимость тарифа. Второй тариф «Можно все + ТВ» включает в себя подключение к интернету на скорости до 100 Мбит/с и 125 ТВ-каналов. Абонентская плата составляет 649 руб. в месяц. Аренда роутера и ТВ-приставки входит в стоимость тарифа.

В случае расторжения договора выкупать оборудование не придётся. Его достаточно будет просто вернуть.

В линейке оператора «Алмател», помимо тарифов «Можно все» и «Можно все + ТВ», есть и другие тарифные планы. Компания предлагает абонентам диапазон скоростей от 55 Мбит/с до 500 Мбит/с.