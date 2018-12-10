Беспилотные автомобили смогут пропускать скорую помощь автоматически

Подключенные и беспилотные автомобили будут заранее знать о приближении «скорой помощи» и других экстренных оперативных служб. Автоматизированные автомобили пропускать такой транспорт будут автоматически. Испытания этого и других автомобильных сервисов на базе технологии V2X, а также инфраструктуры для поддержки движения беспилотного, подключенного и электрического транспорта, впервые пройдут в рамках пилотной зоны на скоростной автомобильной дороге М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Об этом сообщил советник руководителя Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Роман Малкин.

Уже сегодня такие сервисы внедряются ведущими автопроизводителями в инициативном порядке в «традиционные» автомобили, а в будущем эта технология станет обязательной для беспилотных автомобилей. Таким образом время прибытия кареты «скорой» может сократиться на 20%.

«Сигнал, поступающий от «скорой помощи», автоматически будет передаваться всем впереди идущим «подключённым» и беспилотным транспортным средствам. Интегрированными в кооперативные ИТС посредством системы связи V2X будут все виды автомобилей и общественного транспорта, поэтому заблаговременно до «встречи» со «скорой» машины будут готовы к тому, чтобы ее пропустить», – отметил Роман Малкин.

Ожидается, что данная технология станет частью повседневной жизни россиян уже в 2025 г.