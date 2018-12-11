Nokia, Elisa и Efore установили коммерческую базовую станцию с жидкостным охлаждением

Компании Nokia, Elisa и Efore впервые в мире установили коммерческую базовую станцию с жидкостным охлаждением. Эта базовая станция работает в жилом доме в столице Финляндии Хельсинки. Станции этого типа позволят сократить расходы операторов и владельцев домов, а также уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу.

Тепло, которое вырабатывает базовая станция, направляется в систему отопления жилого здания, что сокращает расход традиционной энергии в этой системе. В ходе испытаний данного решения в Nokia Bell Labs наблюдалось сокращение выбросов двуокиси углерода на 80 % и сокращение энергопотребления на 30 %. Это весьма существенная экономия как для операторов связи, так и для владельцев зданий. Жидкостное охлаждение делает ненужными кондиционеры и вентиляторы, что сулит операторам еще большую экономию энергии, продление жизненного цикла оборудования и снижение шумового фона вокруг базовой станции.

Базовая станция с жидкостным охлаждением, разработанная специалистами Nokia Bell Labs, была изготовлена на фабрике Nokia в Оулу (Финляндия). Система жидкостного охлаждения была создана энергетической компанией Efore. Установку базовой станции в Хельсинки выполнила компания Elisa. Финский центр технических исследований (VTT Technical Research Centre of Finland Ltd.) провел оценку экологических и энергетических параметров новой базовой станции и сравнил их с аналогичными параметрами традиционных базовых станций, использующих воздушное охлаждение.

Важную роль в данном проекте сыграло Агентство по развитию столичного региона Финляндии (Helsinki Business Hub). Оно помогло правильно сформулировать задачи проекта, подыскало нужных партнеров и связало их друг с другом. Helsinki Business Hub – это региональное агентство, нацеленное на стимулирование инновационных компаний и проектов в районе Большого Хельсинки.