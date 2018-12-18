«Ростелеком» завершил проект по подключению больниц к интернету в Кабардино-Балкарии

«Ростелеком» завершил строительство оптической сети для 104 лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) Кабардино-Балкарской Республики. Проект реализовывался в рамках государственного контракта с Минкомсвязи с 2017 г. и выполнен в регионе в срок. Созданная инфраструктура позволит больницам и поликлиникам работать в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) и использовать технологии телемедицины. Лечебные учреждения подключены по волоконно-оптическим линиям связи со скоростью передачи данных 10 Мбит/с. Также специалисты «Ростелекома» в каждом медицинском учреждении установили камеры и подключили услугу «Видеонаблюдение».

Проект был реализован в два этапа. На первом этапе линии были построены в Баксанском, Лескенском, Прохладненском, Терском, Урванском и Эльбруском районах. Второй этап включал строительство сетей в Зольском, Майском, Чегемском, Черекском районах и в городе Нальчике. В общей сложности связисты «Ростелекома» протянули 130 километров оптоволоконного кабеля.

Благодаря подключенному интернету медики смогут эффективнее использовать дорогостоящее оборудование и применять новые технологии для повышения качества оказания медицинской помощи в районных больницах, поликлиниках, амбулаториях и других медучреждениях.

Скоростной интернет и высокая пропускная способность новых каналов связи позволят врачам вести электронные медицинские карты, обмениваться большими объемами данных, проводить онлайн-консилиумы со специалистами из любой больницы региона, отслеживать поступления в районные аптеки рецептурных и льготных препаратов.

В рамках послания Федеральному Собранию в 2016 г. Президент России Владимир Путин поставил перед Минкомсвязи задачу подключить до конца 2018 г. к высокоскоростному интернету все лечебно-профилактические учреждения страны с целью дальнейшего развития телемедицины. «Ростелеком» был определен единственным исполнителем этой задачи. В настоящее время компания завершает проект по подключению ЛПУ к интернету во всех регионах страны.