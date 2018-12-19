«Ростелеком» лидирует на рынке виртуальных мобильных операторов для бизнеса

Согласно исследованию ТМТ Consulting, «Ростелеком» занял первое место на рынке виртуальных мобильных операторов (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) для бизнеса по итогам третьего квартала 2018 г. Доля «Ростелекома», по информации аналитического агентства, составила 56%. ТМТ Consulting прогнозирует, что по итогам 2018 г. и на перспективу нескольких лет лидеры сегментов сохранят свои позиции.

В исследовании отмечается, что для рынка MVNO в России характерны быстрые темпы роста. Так, по итогам третьего квартала 2018 г. общее число абонентов виртуальных сетей достигло 6,7 млн, по итогам года ожидается достижение отметки 7 млн, что соответствует росту за год на 18%. При этом абонентская база всего мобильного рынка останется на прошлогоднем уровне, сообщают аналитики.

Сектор услуг для бизнес-потребителей растет еще быстрее: по прогнозу ТМТ Consulting, в 2018 г. ожидается рост этого рынка на 23%.

Всего, по данным ТМТ Consulting, лицензиями на оказание услуги по модели MVNO в России обладает свыше 70 компаний, однако рынок по-прежнему в основном формируют ведущие игроки.