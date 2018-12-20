Tele2 продлевает безлимитный интернет премиальным клиентам Visa

Российский оператор мобильной связи Tele2 и международная платежная система Visa предлагают держателям премиальных карт Visa бесплатно пользоваться безлимитным интернетом за границей. При подключении сервиса «Автоплатеж» услуга будет доступна клиентам от 7 до 28 дней в зависимости от типа карты. Срок действия предложения продлен до 31 декабря 2019 г.

Держатели премиальных карт Visa могут бесплатно использовать опцию «Безлимитный интернет за границей» при активации сервиса «Автоплатеж». Впервые акция была запущена летом 2018 г. Сервис позволяет владельцам карт Visa Platinum, Signature и Infinite использовать опцию без оплаты 7, 14 или 28 дней соответственно.

Абоненты, у которых подключен «Автоплатеж», получат возможность пользоваться скидкой в полном объеме автоматически в соответствии с типом действующей карты с 1 января 2019 г. Участники акции 2018 г., у которых больше не подключен сервис «Автоплатеж», получат SMS о ее окончании и возможности воспользоваться предложением в 2019 г.

В период действия услуги в 2018 г. на долю Visa пришлось 70% премиальных карт пользователей сервиса «Автоплатеж» Tele2. Наиболее популярным предложение оказалось в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске.

Услуга подключается держателям указанных категорий карт Visa автоматически в течение трех дней с даты присоединения к акции. При этом использование опции «Безлимитный интернет за границей» без оплаты не ограничено одним путешествием. Например, владельцу карты Visa Infinite предоставляется 28 дней бесплатного безлимитного интернета. Если во время пребывания за границей клиент пользовался услугой 10 дней, оставшиеся 18 могут быть израсходованы в следующих поездках.

По окончании льготного периода клиент получит сообщение с предложением продолжить пользоваться опцией «Безлимитный интернет за границей» или отключить ее. Абонентская плата составляет 350 руб. в сутки и списывается со счета только в случае фактического выхода в интернет. Если клиент не пользуется интернетом за границей или находится в России, плата за услугу не взимается.

Опция «Автоплатеж» позволяет клиенту автоматически пополнять счет мобильного телефона с любых банковских карт.