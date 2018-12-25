«МегаФон» обеспечил связью перегоны Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена

Столичный филиал оператора связи «МегаФон» подвёл итоги развития в Московском метрополитене, а также поделился дальнейшими планами в данной области. На днях оператор обеспечил связью все перегоны Серпуховско-Тимирязевской линии, а в планах – к концу 2019 г. развернуть сеть на всех оставшихся участках метро.

«МегаФон» продолжает увеличивать покрытие в столичной подземке: так, к концу 2018 г. клиентам оператора быстрый мобильный интернет 4G доступен на всех 226 станциях и в более 60 межстанционных перегонах. Еще в декабре прошлого года «МегаФон» обеспечил 4G все тоннели Кольцевой линии Московского метрополитена, к октябрю текущего года связью покрыты тоннели пяти веток метро внутри «кольца» и частично за его пределами, а недавно «МегаФон» закончил разворачивать сеть на Серпуховско-Тимирязевской – теперь к LTE можно подключиться и на протяжении всей «серой» линии. Согласно статистике «МегаФона», именно на эту ветку приходится максимальный пакетный трафик: ежедневно в будни абоненты качают около 5500 ГБ, а в час наибольшей нагрузки – около 510 ГБ.

«Метрополитен – место, где многие абоненты ежедневно проводят не по одному часу. Нам важно, чтобы даже под землёй им был доступен быстрый мобильный интернет, и можно было провести время за просмотром сериала, общением с друзьями и близкими или работой. Поэтому мы постоянно развиваем нашу сеть, увеличивая количество покрытых перегонов, и оперативно охватываем новые, недавно открывшиеся, станции. К примеру, недавно мы завершили покрытие всех тоннелей Серпуховско-Тимирязевской линии, до конца января планируем развернуть сети еще минимум на двух протяженных участках, а до конца 2019 г. – во всех перегонах метрополитена», – отметил операционный директор Столичного филиала «МегаФона» Антон Пирогов.

Согласно планам оператора, работы завершатся к концу 2019 г., когда четвёртое поколение мобильной связи будет доступно абонентам во всех перегонах Московского метрополитена.