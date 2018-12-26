Tele2 запустил 4G в Приисковом

Оператор мобильной связи Tele2 продолжает развивать сеть 4G в Хакасии и Туве. Высокоскоростной мобильный интернет стал доступен жителям и гостям села Приисковое, которое с ноября по май очень популярно среди любителей зимних видов спорта.

Приисковое находится у отрогов Кузнецкого Алатау – одном из красивейших мест республики. Разнообразные склоны и мощный снежный покров делают окрестности села идеальным местом для катания на сноуборде или горных лыжах вне подготовленных трасс. Базовые станции 4G в Приисковом работают в самом популярном диапазоне – 1800 МГц (или Band 3). Максимальная скорость загрузки данных составляет 75 Мбит/с.

Tele2 реализует программу развития сетей мобильного интернета в Хакасии. Летом технические специалисты компании обеспечили покрытие Приискового 3G, а в конце года на всей территории села и части склонов стал доступен высокоскоростной 4G. С начала года оператор запустил в регионе около ста базовых станций третьего и четвертого поколения.

Наиболее активно строительство велось в Абакане, Черногорске, Саяногорске, Сорске, Очурах и Борце, а также Ак-Довураке, Чадане, Шагонаре и Туране. Также Tele2 запустила быстрый интернет в ряде небольших поселков и сел, где доступ к качественной мобильной связи имеет социальную значимость. В результате проведенных работ с начала года потребление интернет-трафика в Хакассии выросло более чем на 50%.