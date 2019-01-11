«Ростелеком» подключил к интернету 63 лечебных учреждения Астраханской области

«Ростелеком» объявил о завершении проекта по подключению к высокоскоростному интернету 63 лечебно-профилактических учреждений Астраханской области. Федеральный проект реализовывался с 2017 г. в рамках государственного контракта с Минкомсвязи. Все работы были выполнены к началу нового года в срок.

Программа состояла из двух этапов. В 2017 г. «Ростелеком» обеспечил скоростным интернетом лечебные учреждения в четырех районах областного центра, а также в трех селах. В прошлом году по волоконно-оптическим линиям связи специалисты компании подключили еще 54 медицинские организации региона.

И.о. министра здравоохранения Астраханской области Ольга Гребнева сказала: «Созданная "Ростелекомом" инфраструктура выводит медицинскую помощь населению на новый качественный уровень. Медики в сельских больницах смогут применять новейшие технологии, а граждане – воспользоваться доступной специализированной медпомощью».

В 2016 г. Владимир Путин поставил перед Минкомсвязи задачу до 2018 г. подключить российские больницы и поликлиники к скоростному интернету. «Ростелеком» стал единственным исполнителем проекта.

Директор Астраханского филиала «Ростелекома» Вадим Сун-чи-ми отметил: «Подключение к скоростному интернету лечебно-профилактических учреждений – это еще один шаг к улучшению качества жизни граждан. Новая оптическая инфраструктура "Ростелекома" позволит медикам из районных больниц, амбулаторий и поликлиник проводить срочные консультации и обмениваться опытом с коллегами из крупных медучреждений по видеосвязи. Кроме того, каждый пациент, обращаясь в больницу или поликлинику, сможет получить полный спектр современных медицинских услуг и дополнительных сервисов».

В настоящее время компания продолжает участие в проекте «Цифровая экономика», в рамках которого выходом в интернет будут обеспечены населенные пункты региона численностью до 250 жителей, а также важнейшие госучреждения: образовательные организации, ФАПы, объекты Росгвардии, МЧС и вышки РТРС.