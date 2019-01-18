China Unicom и ZTE протестировали прототипа 5G-смартфона в сети 5G

ZTE Corporation объявила о том, что гуандунское подразделение China Unicom и ZTE совершили звонок в сети 5G с использованием прототипа 5G смартфона ZTE в рамках полевых испытаний 5G в городе Шэньчжэнь. В ходе тестирований была завершена верификация различных сервисов, в том числе групповой голосовой вызов в месседжере WeChat, просмотр видео онлайн и просмотр веб-страниц.

Достижение сделало пилотную зону в Шэньчжэне первой коммерческой тестовой зоной в мире, где был совершен первый звонок в основанной на NSA (неавтономное строение сети) архитектуре сети 5G в соответствии со спецификацией 3GPP Релиз 15.

Город Шэньчжэнь, известный как «Город инноваций», является одной из первых пилотных зон 5G китайского оператора China Unicom. В городе проводится полная верификация сетевых функций сетей пятого поколения, а также специальных сервисов, роуминга, межсетевых соединений и пафазового переноса существующих сервисов, что создает прочную основу для масштабного коммерческого развертывания сетей 5G.

В тестировании применялось комплексное решение 5G от ZTE, включая радиосеть доступа, ядро сети, транспортную сеть и интеллектуальные устройства, что позволило обеспечить связь с прототипом смартфона 5G от ZTE в условиях проведения полевых испытаний.

Результаты тестирования также стали основанием для верификации таких ключевых технологий 5G, как Massive MIMO, 5G NR, двойное соединение в режиме NSA, транспортная технология FlexE и решение Common Core 5G.