Вице-премьер Максим Акимов обсудит с операторами, бизнесом и международными экспертами перспективы развития 5G
30 января в аналитическом центре при правительстве России вице-премьер Максим Акимов совместно с профильными ведомствами, региональными властями, операторами, стартапами и экспертами обсудит перспективы развертывания сетей связи 5G в России.
В рамках круглого стола «О перспективах создания и развития сетей связи 5G в Российской Федерации» представители ведомств обсудят модели развертывания сетей 5G, крупные российские и международные эксперты выделят факторы успеха при запуске таких сетей и рассмотрят актуальный для нашей страны международный опыт.
О развитии сервисов на основе 5G и использовании данной технологии в «умных городах», расскажут операторы связи, а также представители профильных региональных департаментов.
В мероприятии примут участие:
Максим Акимов, заместитель председателя правительства России;
Константин Носков, министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций России;
Владислав Онищенко, руководитель аналитического центра при правительстве России;
Владимир Месропян, руководитель проектного офиса по реализации национальной программы «цифровая экономика» аналитического центра при правительстве России;
Матс Гранрид, генеральный директор GSMA;
Геворк Вермишян, генеральный директор «Мегафона»;
Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»;
Алексей Корня, президент «Мобильных телесистем» (МТС);
Василий Лацинич, генеральный директор «Вымпелкома»;
Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2;
Евгений Ковнир, генеральный директор АНО «Цифровая экономика»;
Тигран Худавердян, генеральный директор «Яндекс.такси»;
Игорь Дроздов, председатель правления фонда «Сколково»;
Эдуард Лысенко, руководитель департамента информационных технологий Москвы;
Роман Шайхутдинов, министр информатизации и связи Республики Татарстан;
Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, а также представители стартапов.
Круглый стол пройдет в аналитическом центре по адресу: проспект Академика Сахарова, 12. Начало в 09:30. Аккредитация СМИ по почте prde@ac.gov.ru.