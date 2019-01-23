Tele2 подарит абонентам нового тарифа доступ к Wi-Fi в столичном метро без рекламы

Tele2, российский оператор мобильной связи, объявил о запуске нового тарифного плана «Везде онлайн» для московских клиентов. Его абоненты не только получают большой пакет минут и дата-трафика, но также могут до конца года пользоваться Wi-Fi в метро без рекламы.

Новый тарифный план «Везде онлайн» ориентирован на тех абонентов, которые потребляют большой объем дата-трафика и активно пользуются голосовой связью. Следуя концепции «Другие правила», Tele2 подготовила для клиентов специальное предложение. Помимо оптимального пакетного наполнения, московские абоненты получат возможность пользоваться Wi-Fi в метро без рекламы до конца 2019 г.

Предложение доступно абонентам, которые подключатся или перейдут на тариф «Везде онлайн» с 23 января по 27 февраля 2019 г. Эти клиенты получат промокод для доступа к Wi-Fi в метро без рекламы.

За 500 руб. в месяц московские абоненты получают 40 ГБ интернет-трафика, 500 минут и 50 SMS. Клиентам также доступны безлимитные звонки на номера Tele2 России и домашнего региона, которые не расходуют основной пакет минут.

Игорь Жижикин, директор макрорегиона «Москва» Tele2, сказал: «Ежедневно жители столицы сталкивается с сотнями рекламных сообщений, и их избыточность вызывает у людей осторожное отношение к рекламе. Те же чувства испытывают и пассажиры метро, которым для доступа к Wi-Fi надо просмотреть несколько роликов. Жители мегаполиса ценят каждую минуту, и многим пассажирам интернет в метро нужен не только для развлечений, но и решения повседневных задач. Пользователи нового тарифа могут выйти в интернет в метро мгновенно и бесплатно, без покупки абонементов. На наших клиентов приходится значительная доля от тех 9 млн пассажиров, которые каждый день заходят в столичное метро. Учитывая этот фактор, мы прогнозируем, что тариф будет популярен среди наших клиентов».