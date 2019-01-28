Оператор «ОБИТ» вышел на рынок торговой недвижимости Москвы

«ОБИТ» стала стратегическим партнером по телекоммуникационному обеспечению знаковых московских торговых комплексов общей площадью более 463 тыс. кв. метров. Это три комплекса «Золотой Вавилон»: на проспекте Мира, в Отрадном и Ясеневе, а также ТРК GoodZone на Каширском шоссе и «Пятая Авеню» на ул. Маршала Бирюзова.

Более года назад петербургский девелопер Fortgroup приобрел у австрийской инвестиционной компании Immofinanz 5 известных торгово-развлекательных центров в Москве, включая «Золотой Вавилон Ростокино», вошедший в топ10 крупнейших ТРК Европы.

«ОБИТ» выступил основным оператором связи данных объектов. Главными задачами компании стали аудит имеющейся телеком-инфраструктуры ТРК, модернизация сетей, приведение их в соответствие законодательным нормам и устранение нарушений, а также расширение спектра предоставляемых телеком-сервисов и улучшение качества сигнала.

«Cложность проекта состояла в том, что при проведении нами всех технических работ комплексы должны были продолжать деятельность в штатном режиме. Нам удалось модернизировать телеком и IT-инфраструктуру 5 ТРК Fortgroup в сжатые сроки без остановки рабочих процессов. В результате, по нашим оценкам, техническая и экономическая эффективность систем связи в данных ТРК повышена более, чем вдвое», - сказал технический директор московского филиала «ОБИТ» Вячеслав Кубанов.

На сегодняшний день «ОБИТ» является поставщиком телеком-услуг для всех ведущих ритейлеров России, в том числе и представленных в московских ТРК Fortgroup. Это H&M, Zara, Uniqlo, Adidas, «М. Видео», «Спортмастер», «Детский мир», «О'Кей», Familia, Reserved, Melon Fashion Group, O’STIN, Re:Store, «Евросеть» и многие другие. Всего в данных торгово-развлекательных комплексах размещается более 800 арендаторов. Также оператор предоставляет услуги связи в ТРК «Метрополис», «ЕвроПарк», «Каширская Плаза» и др.

«В Санкт-Петербурге мы присутствуем в 95% всех торгово-развлекательных комплексов. Этот показатель делает нас ведущим оператором по работе в сегменте торговой недвижимости в Северо-Западном регионе. В Москве в данном сегменте мы планируем приблизиться к показателю проникновения 30% в ближайший год, максимум два, и стать ведущей альтернативой традиционным игрокам рынка торговой недвижимости столицы», - отметил генеральный директор «ОБИТ» Андрей Гук.