МТС выводит на рынок конвергентные решения со «Спутниковым ТВ»

МТС сообщила о запуске пакетных конвергентных предложений мобильной связи, мобильного интернета и «Спутникового ТВ».

Запуск конвергентных продуктов со «Спутниковым ТВ» обеспечит пользователей доступом к высококачественному цифровому контенту, мобильному интернету и голосовой связи в рамках единого пакета и лицевого счета. Продукты в первую очередь ориентированы на жителей небольших городов и сельской местности, где Спутниковое ТВ – оптимальный способ доступа к телевизионным услугам, а мобильные сервисы – единственный способ выхода в интернет и пользования голосовыми сервисами.

МТС выводит на рынок два продукта: «Спутниковое ТВ и 4G роутер» и «Мобильная связь в подарок к Спутниковому ТВ».

В рамках конвергентного продукта «Спутниковое ТВ и 4G роутер» пользователь сможет приобрести мобильный роутер с возможностью организации Wi-Fi сети, спутниковое оборудование со скидкой и доступ к 192 каналам спутникового ТВ. «Мобильная связь в подарок к Спутниковому ТВ» объединяет доступ к 201 каналу спутникового ТВ и все преимущества тарифного плана «Тарифище» с безлимитным доступом в интернет.

«Создание конвергентных продуктов – одно из стратегических направлений развития Группы МТС, которая обладает необходимым опытом и лицензиями для вывода на рынок такого рода решений. МТС успешно реализовал вывод на рынок конвергентных решений для мобильных и фиксированных сервисов и продолжит развивать это направление. Запуск новых продуктов позволяет обеспечить наших абонентов самыми актуальными сервисами, с максимальным удобством и минимальными затратами», - отметил генеральный директор Спутникового ТВ МТС Алексей Иванов.

До 31 марта конвергентные продукты со «Спутниковым ТВ» будут доступны жителям Кировской, Ростовской и Свердловской областей, в Адыгее, Башкирии, Удмуртии, Краснодарском крае и Московском регионе. С апреля продукты будут доступны во всех регионах РФ.