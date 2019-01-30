«Акадо телеком» установит 13 тысяч цифровых видеокамер на улицах Москвы

«Акадо телеком» приступил ко второму этапу работ по замене уличных аналоговых видеокамер на цифровые. В этом году оператор установит около 13 тыс. устройств видеонаблюдения в северном и восточном административных округах Москвы. Замене подлежат видеокамеры на подъездах и во дворах, а также в местах массового скопления людей. Проект ведется по заказу Департамента информационных технологий Москвы.

Цифровые видеокамеры по сравнению с аналоговыми дают четкое изображение в формате HD и имеют более широкий угол обзора (+10°). Подобные характеристики обеспечивают высокое качество функции видеоаналитики, в частности, позволяют распознавать лица и номера автомобилей. Устройства устойчивы к внешнему воздействию и работают даже при сильных перепадах температур.

Цифровые видеокамеры во дворах будут расположены таким образом, чтобы обеспечить не только широкий общий обзор (360° по горизонтали и 180° по вертикали) территории, но и наблюдение за конкретным объектом, например, за детской или спортивной площадкой. Власти Москвы выделили 250 мест массового скопления людей, где «Акадо телеком» дополнительно установит 233 видеокамеры для усиленного контроля за обстановкой.

Видеоизображение транслируется по основным и резервным каналам сети L3 VPN «Акадо телеком» в Единый центр хранения и обработки данных ДИТ Москвы. Для передачи данных используются высокоскоростные технологии GPON, DOCSIS и Ethernet.

«Наша компания активно участвует в проектах правительства Москвы по обеспечению безопасности и качества жизни в столице с использованием цифровых технологий. Это очень важная миссия, к которой мы подошли со всей ответственностью, используя свой многолетний опыт и технические возможности, – отметил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности "Акадо телеком" Максим Чернов. – В прошлом году "Акадо телеком" заменил более 6 тыс. видеокамер подъездного видеонаблюдения и более 600 видеокамер в местах массового скопления граждан на юго-востоке Москвы. Мы уверены, что цифровое видеонаблюдение существенно поможет в работе правоохранительным органам и коммунальным службам Москвы».