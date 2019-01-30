Huawei представила в России облачный видеосервис с использованием ИИ

Huawei, выступившая генеральным партнером XXI Международной выставки и форума CSTB.Telecom&Media’2019, демонстрирует на своем стенде передовые решения: ОТТ-платформу, видеооблако Huawei Cloud, Digital Bar и другие, эксперты компании принимают участие в деловой программе форума.

На стенде Huawei все желающие могут детально ознакомиться с разработками компании, которые позволяют сделать технологии доступнее как для бизнеса, так и для конечного потребителя. Так, посетители могут оценить широкий функционал OTT-платформы, которая обладает инновационными функциями видеозвонка, совместного просмотра и управления. Эта платформа обеспечивает высочайшее качество видеосервисов, гибкость в управлении контентом, позволяет персонализировать видеоуслуги для конечных пользователей и предлагает широкий спектр возможностей для ОТТ-операторов и медиакомпаний.

Облачным технологиям, одному из ключевых направлений Huawei, на стенде уделено заметное внимание. Компания представила свою знаковую разработку – видеооблако Huawei Cloud. В основе этого решения лежит технология искусственного интеллекта, которой компания сейчас уделяет первостепенное внимание. Облако, которое обеспечивает работу вычислительных серверов, стриминговых платформ, видеосервисов и т.п., было успешно запущено ранее в Китае, а позднее в ряде стран Европы и Азии на базе ведущих телеком-операторов. Пользователи платят за услуги по схеме «плати за то, чем пользуешься», что позволяет оптимизировать расходы. Кроме того, решение обладает возможностью быстрого масштабирования, а также надежно защищено от сбоев и взлома – зачастую оно гораздо безопаснее, чем собственная инфраструктура заказчиков.

В общей сложности облако Huawei на сегодняшний день предлагает более 90 сервисов и более 4500 новых опций, насчитывает более 500 технических, более 2000 сервисных и более 12 000 канальных партнеров по всему миру. Рост его пользователей за последний год составил 238%. Один из сегментов публичного облака Huawei развернут в российских ЦОД, предоставляя сервисы российским заказчикам в соответствии с законодательством РФ.

Huawei также представляет комплексное решение Digital Bar, включающее в себя сеть, платформу, терминал и внутреннюю сеть, которое позволяет оптимизировать работу бара в режиме реального времени. Эта разработка была успешно опробована в дни чемпионата мира по футболу в ряде баров Санкт-Петербурга. Решение объединяет функции системы наблюдения за баром, рекламной площадки и развлекательной платформы, упрощая работу персонала и помогая привлекать новых посетителей в бар.

В рамках деловой программы форума эксперты Huawei принимают участие в круглом столе, посвященном теме «Цифровой трансформации телеком и медиаиндустрии» и панельной дискуссии «Индустрия Ultra HD. Перспективы и тренды развития», модератором которой выступает эксперт компании Александр Черняев. К панельной дискуссии присоединились производители контента, вещатели, операторы, технологические компании и производители оборудования Ultra HD.