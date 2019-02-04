Главы крупнейших корпораций России отберут технологические проекты в рамках «Криптонит startup challenge»

Инвестиционная компания «Криптонит» запускает всероссийский конкурс технологических стартапов «Криптонит Startup Challenge» (kryptonite-startup.ru). В рамках конкурса ИТ-таланты со всей России смогут продемонстрировать собственные технологические бизнес-проекты и получить многомиллионный приз. Призовой фонд конкурса составляет 10 000 000 рублей.

Кроме денежного приза успешным участникам проекта будет предоставлена возможность пройти стажировку в международном консалтинговом агентстве BCG Digital Ventures в Берлине. Все расходы за проезд и проживание возьмут на себя организаторы конкурса.

Оценивать технологические стартапы будет высокое жюри «Криптонит Startup Challenge», в которое вошли главы крупнейших корпораций:

Основатель ИКС Холдинга Антон Черепенников

Генеральный директор USM Management Иван Стрешинский

Индустриальный директор Радиоэлектронного комплекса

Государственной корпорации «Ростех» Сергей Сахненко

Управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий

Генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян

Генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев

Старший партнёр и управляющий директор, председатель BCG Россия Владислав Бутенко

Основными участниками конкурса станут командные стартапы, но заявки принимаются и от индивидуальных соискателей.



ИК «Криптонит» заинтересован в первую очередь в привлечении стартапов в следующих технологических сферах:

Криптография и квантовые вычисления

Машинное обучение

Обработка и хранилища больших данных

ИТ-безопасность

Телекоммуникационные стандарты и их безопасность

Искусственный интеллект и нейросети

Технологии распознавания лица и речи

Конкурс пройдет в три этапа: прием заявок открыт до 15 марта 2019 года, далее экспертная комиссия проверит все полученные заявки и определит 20 стартапов, которые попадут на отборочный раунд в апреле, а финал планируется провести уже в мае. Точная дата будет анонсирована дополнительно.

Больше деталей о конкурсе и организаторах можно найти на сайте «Криптонит Startup Challenge» (kryptonite-startup.ru).