В России утвержден первый национальный стандарт интернета вещей

Росстандарт утвердил первый национальный стандарт интернета вещей NB-Fi, разработанный техническим комитетом «Кибер-физические системы» на базе РВК по инициативе Ассоциации интернета вещей.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по представлению технического комитета 194 «Кибер-физические системы», созданного на базе РВК, утвердило предварительный национальный стандарт «Протокол беспроводной передачи данных на основе узкополосной модуляции радиосигнала (NB-Fi)». Документ будет введен в действие с апреля 2019 г.

Стандарт NB-Fi (Narrow Band Fidelity) – первый утвержденный в России стандарт для интернета вещей (Internet of Things, IoT). В его основе лежит полностью российская технология, которая позволяет создавать беспроводные сети обмена данными между множеством модемов с одной стороны и множеством базовых станций с другой стороны и уже на практике показала возможность ее применения в масштабных проектах.

«Утверждение первого стандарта – знаковое событие для сегмента интернета вещей в России. На базе комитета нам удалось консолидировать интересы представителей отрасли и создать окно возможностей для ускоренного развития рынка. Следующим важным шагом должно стать продвижение стандарта NB-Fi на международном уровне», — отметил генеральный директор РВК Александр Повалко.

Стандарт входит в линейку протоколов LPWAN, которые регулируют передачи небольших по объему данных на дальние расстояния, и отличается простотой и дешевизной. Применение технологии NB-Fi в устройствах позволяет обеспечить устойчивую дальность передачи данных до 10 км в условиях плотной городской застройки и до 30 км в сельской местности.

Для производства конечных устройств требуется недорогая компонентная база с высокой степенью локализации производства. В России уже разработан соответствующий приемопередатчик, выполненный в виде интегральной микросхемы, передающий данные по протоколу NB-Fi. Приемопередатчик NB-Fi может применяться в разных странах, работая в нелицензируемых диапазонах частот 430 – 500 МГц и 860 – 925 МГц и передавая данные на скоростях в радиоэфире от 50 до 25 600 бит/с. Кроме того, чип NB-Fi позволяет добиться высокой чувствительности приема сигнала без применения сложного антенного оборудования, сохраняя при этом сверхнизкое энергопотребление.

Внедрение стандарта позволит унифицировать принципы обмена информацией на рынке интернета вещей и создать экосистему производителей устройств.

«Перспективные области использования стандарта NB-Fi – сферы ЖКХ, электроэнергетика, логистика, транспорт, а также индустриальные IoT-решения. Применение производителями единых стандартов в IoT-решениях позволит внедрять комплексные проекты в различных сферах благодаря большой продуктовой линейке совместимых устройств интернета вещей», — сказал Андрей Колесников, директор Ассоциации интернета вещей.

«Технический комитет "Кибер-физические системы" совместно с рыночными игроками совершил локальный прорыв, предложив один из перспективных стандартов Интернета вещей. Важным является и то, что для него был выбран очень актуальный формат Предварительного национального стандарта, который позволяет проводить более широкую апробацию и корректировку до его перевода в статус ГОСТа», — отметил заместитель руководителя Росстандарта Антон Шалаев.

В течение ближайших трех лет ТК «Кибер-физические системы» будет проводить систематический мониторинг и оценку применения утвержденного предварительного стандарта, что позволит набрать необходимый практический опыт его рыночного применения до момента перевода в статус ГОСТа.

В первую очередь в мониторинг попадут кейсы применения стандарта участниками Ассоциации интернета вещей, которая выступила инициатором разработки стандарта. Стандарт уже активно используется на практике игроками рынка, в частности, компанией WAVIoT, известной разработкой счетчиков электроэнергии и воды с функцией беспроводной передачи данных и крупными внедрениями решений по автоматизации сбора показаний приборов учета ЖКХ.

«При разработке национального стандарта NB-Fi мы учли широкий спектр мнений экспертного и технологического сообщества. Публичное обсуждение проекта документа проходило в течение трех месяцев, были получены заключения от ключевых участников рынка. При этом NB-Fi — не единственный перспективный стандарт связи для интернета вещей. На рынке есть место для, как минимум, нескольких стандартов, которые могут найти серьезную поддержку своему развитию формализацией в качестве национальных стандартов. Дальнейший успех продвижения каждого из них будет зависеть от совокупности факторов: адаптивности и учета нюансов конкретных рынков, требований к оборудованию, типов конечных устройств, стоимости их внедрения и использования, полноты покрытия сетью связи, стоимости базовых станций», — отметил председатель ТК «Кибер-физические системы» Никита Уткин.

По оценке IDC, в 2018 г. объем российского рынка интернета вещей составил $3,67 млрд. Лидирующими отраслями по инвестициям в интернет вещей являются производство и транспорт. Эксперты прогнозируют, что в период до 2022 г. рынок интернета вещей будет расти в среднем на 18% ежегодно.

ТК «Кибер-физические системы» и Росстандарт собирают сведения о практическом применении настоящего стандарта. Данные сведения, а также замечания и предложения по содержанию стандарта можно направить не позднее чем за четыре месяца до истечения срока его действия в адрес ТК «Кибер-физические системы» по адресу: Россия, 121205, Москва, инновационный центр «Сколково», улица Нобеля, 1.