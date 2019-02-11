«Билайн» позволил абонентам дарить друг другу трафик

«Вымпелком» (бренд «Билайн») представил сервис, который дает клиентам «Билайна» возможность дарить друг другу безлимитный мобильный интернет на один, три или шесть месяцев.

Директор «Вымпелкома» по маркетингу массового рынка Антон Нечаев отмеил: «Впереди праздники, время выбирать подарки друзьям и близким. "Билайн" предлагает по-настоящему полезный сервис, который долго будет напоминать о том, кто его подарил».

Подарить безлимитный интернет очень просто. Достаточно зайти в личный кабинет на сайте оператора. Далее следует выбрать срок действия подарка, ввести номер телефона получателя и подтвердить свой выбор. Сервис также доступен в последней версии приложения «Мой Билайн» и с помощью USSD-команд.

Стоимость подарка на 1 месяц составляет 199 руб., на 3 месяца – 499 руб., на полгода – 899 руб. Сумма списывается со счета мобильного телефона дарителя при условии наличия положительного баланса.

Новый сервис «Подари безлимит» доступен клиентам всех предоплатных тарифов, потративших на услуги связи не менее 200 руб. А получить подарок могут клиенты пакетных тарифов («Всешечка», «Всемое», «Все в одном», «Все» и «Все включено»). «Подари безлимит» – это не деление остатками своего интернет-пакета с другим пользователем, а полноценный подарок в виде безлимитного интернета от одного до шести месяцев.

Сервис недоступен клиентам Чукотского АО, жителям Крыма и Севастополя, а также клиентам с подключенными безлимитными интернет-опциями и тарифными планами с безлимитным доступом в интернет.