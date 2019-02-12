Ericsson и Intel заключили соглашение о развитии инфраструктуры сетей 5G

Ericsson и Intel Corporation приступили к многолетнему сотрудничеству с целью создания платформы нового поколения, предназначенной для управления оборудованием и обеспечивающей гибкость эксплуатации аппаратной инфраструктуры. Платформа поможет операторам быстрее запускать услуги в коммерческую эксплуатацию, по максимуму использовать имеющиеся ресурсы и снизить совокупную стоимость владения сетью.

Многие операторы уже начали переход на стандартизированные серверы, чтобы снизить расходы на развертывание и эксплуатацию инфраструктуры. Однако остальным для использования всех возможностей своей инфраструктуры требуются дополнительные средства управления, позволяющие упростить процесс эксплуатации сети и ускорить развертывание новых услуг.

Компании намерены совместно разработать облакоподобную платформу нового поколения для управления сетевой инфраструктурой, обеспечивающую высокую гибкость, прозрачность и эффективность использования технологий виртуализации сетевых функций (NFV), распределенных облаков и 5G.

В рамках соглашения компании будут сотрудничать в разработке программного обеспечения Ericsson SDI Manager (SDI) и Intel Rack Scale Design (Intel RSD), а также внедрять передовые функции управления с целью развития этих решений. Это упростит операторам одновременное использование оборудования разных производителей: е2е-решений Ericsson и инновационной архитектуры Intel.

В рамках партнерства Ericsson и Intel обеспечат конвергенцию ПО Ericsson SDI Manager и опорного ПО Intel RSD, а также предусмотрят полную обратную совместимость этих решений для заказчиков. Совместно разработанное компаниями программное и аппаратное обеспечение будет предлагаться вместе с аппаратной платформой Ericsson и может поставляться с серверными продуктами Intel, предлагаемыми через партнеров и предназначенными для использования в различных отраслях.

Система Ericsson SDI, работающая на базе Intel RSD, представляет собой пул оборудования с единым управлением и предназначена для любых сценариев, которым требуется динамическое масштабирование, быстрое развертывание сервисов, оптимальная производительность и эффективное использование оборудования. Intel RSD – общеотраслевая расширяемая со временем архитектура для разъединенной компонуемой инфраструктуры, в корне меняющая подход к строительству, управлению дата-центров.

«Мы давно и успешно сотрудничаем с Intel. Наше новое партнерство, сфокусированное на разработке ПО, дополняющего аппаратное обеспечение, позволит операторам отказаться от централизованных дата-центров в пользу облачных решений и технологий NFV», – отметил глава направления облачных решений и инфраструктуры NFV бизнес-подразделения цифровых услуг компании Ericsson Ларс Мартенссон (Lars Martensson).

«Внедрение технологий 5G обеспечит трансформацию, ускорит работу существующих приложений и приведет к новому витку инноваций. Наше сотрудничество с Ericsson устранит преграды на пути внедрения новых услуг операторами, поможет снизить издержки и предоставлять 5G-услуги с быстротой, присущей облачным решениям, и все это в условиях гибкой, программируемой и умной сети», – отметила старший вице-президент и глава Network Platforms Group компании Intel Сандра Ривера (Sandra Rivera).