«Микрон» начал производство компактных NFC-меток с алюминиевой антенной

«Микрон» запустил в серийное производство «первую отечественную компактную радиочастотную идентификационную (RFID) метку M1220/0SEM для маркировки объектов, выполненную на алюминиевой антенне».

«Разработанная алюминиевая антенна позволяет снизить конечную стоимость продукта более чем в два раза без потери функциональности по сравнению с медными аналогами, а компактность радиометки упростит интегрирование ее в различные отрасли», – отметил руководитель проектов «Микрона» Владислав Силантьев.

Новая метка с алюминиевыми токопроводящей схемой и контуром антенны высокочастотного диапазона (HF) размером 20 х 12 мм разработана на базе отечественного микроконтроллера первого уровня MIK213ND «Микрона». Метка оптимальна для размещения на картоне, стекле, дереве и пластике и считывается на расстояниях до 0,05 метров, что является стандартной дальностью считывания NFC-меток.

Как утверждают в компании, отечественных аналогов данной метки на российском рынке нет, что открывает широкие перспективы для импортозамещения иностранных меток со схожими характеристиками.

В настоящее время RFID-продукция «Микрона» уже успешно применяется для различных задач, в том числе инвентаризации, защиты бренда и контроля контрафакта, автоматизации техпроцессов, складской и торговой логистики, автоматизации сельскохозяйственных предприятий, финансовых, образовательных и медицинских учреждений, а так же для контроля и управления доступом к различным объектам и единицам хранения.