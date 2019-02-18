Tele2 и Eset запустили продажи «антивируса для всех устройств» по специальной цене

Оператор сотовой связи Tele2 и Eset запустили совместную услугу: теперь абоненты могут активировать антивирусное решение Eset NOD32 Smart Security Family на трех устройствах.

Услуга доступна владельцам смартфонов, планшетов, Smart TV или консолей на базе операционной системы Android.

Для подключения услуги абоненту Tele2 необходимо набрать команду *581#, перейти по ссылке из SMS-уведомления и скачать антивирус. Далее пользователю необходимо ввести лицензионный ключ — единый для трех устройств, которые пользователь хочет обезопасить.

Абонентская плата составляет 5 руб. в сутки, первый день – бесплатно.

Eset NOD32 Smart Security Family – комплексное решение с функциями «Защита онлайн-платежей», «Антивор», «Антишпион», «Защита от хакеров». По заявлению разработчика, продукт способен не только защитить устройства от вредоносных программ, включая вирусы-вымогатели, но и обеспечить сохранность личных данных и денег.

Абоненты Tele2 могут бесплатно переустановить программу на любое другое устройство.