«Теле2 Россия» запустила систему инвентаризации Sunvizion Network Inventory

«Теле2 Россия» запустила Sunvizion Network Inventory, систему инвентаризации телекоммуникационной сети, разработанную Suntech. Система обеспечивает хранение информации о физическом и логическом уровнях сетевой инфраструктуры, что в свою очередь позволяет оптимизировать процессы, связанные с управлением сетью.

«Теле2 Россия» является одним из крупнейших операторов мобильной связи в России, предоставляющим услуги сотовой связи более чем 40 млн абонентов. Система Sunvizion хранит всю информацию о физических элементах транспортной сети и логических соединениях между ними. Система включает в себя модуль Workflow, позволяющий осуществлять контроль проведения работ на всех этапах процессов, связанных с техническим обслуживанием сети, планированием сети и предоставляемыми сетевыми услугами.

Функция auto discovery позволяет Sunvizion получать данные из систем мониторинга сети, используемых «Теле2 Россия». Обрабатывая данные, полученные из нескольких систем мониторинга сети, предоставленных различными поставщиками, система Sunvizion играет роль зонтичной системы, предоставляя пользователю целостную и полную картину топологии сети.

Интеллектуальное управление данными об актуальной загруженности отдельных радиолиний позволяет планировщикам сети оптимизировать транспортную сеть и предотвращать проблемы, связанные с перегрузками сети. В случае высокого прогнозного значения утилизации участка сети, модуль Workflow Sunvizion формирует задачи для пользователей системы с целью оптимизации сети и устранения риска перегрузки.

«Архитектура системы Sunvizion позволяет оперативно связывать информацию между логическими слоями и физическим слоем сети. Информация проецируется с верхнего уровня сети на более низкий, что в конечном итоге позволяет увидеть связь между каждым логическим соединением узлов и его физической реализацией. Это, в том числе, позволяет определить правильность введенных вручную в систему данных, их полноту. Если логическое соединение не имеет в системе физической реализации, то данные должны быть дополнены или исправлены», – сказал Евгений Стародубцев, руководитель департамента по планированию и развитию транспортных сетей в компании «Теле2 Россия».

Если интегрировать Sunvizion с системой Fault Management, то на основании собранных данных Sunvizion можно локализовать общие элементы аварий, что значительно сократит время их устранения. В случае необходимости планового отключения сегмента сети Sunvizion проводит анализ, на каких конкретно элементах сети отрицательно скажется данное отключение и какие услуги будут недоступны. Это позволит сотрудникам отдела технического обслуживания сети оценить влияние проводимых работ на абонентов.

«Оперативное управление сетью невозможно без оптимизации потока работ, связанных с сетью. Огромным преимуществом Sunvizion является модуль Workflow, идеально адаптированный под нужды оператора телекоммуникационной сети. Модуль Workflow импортирует данные из системы инвентаризации, запускает процесс, распределяет задания среди сотрудников и осуществляет надзор над их выполнением. По завершении процесса Workflow загружает новые данные обратно в систему инвентаризации, которая с помощью механизма auto discovery может быстро сопоставить результат данного процесса с его предполагаемой целью», – отметила Ольга Ракевич, менеджер проектов в компании Suntech, отвечающая за внедрение.

Модуль Sunvizion Workflow можно также использовать для оптимизации процесса контроля легальности лицензий для радиоканалов и базовых станций. Система подскажет перечень необходимых к приобретению лицензий и оптимальный момент их оплаты. Таким образом, система устраняет риск потенциальных штрафов, а также предотвращает лишние расходы на ненужное лицензирование. Такая оптимизация часто является источником значительной экономии OPEX.