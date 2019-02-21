Huawei и Turkcell построят базовую сеть 5G на основе облачных технологий

Huawei объявила о партнерстве с турецким оператором и телекоммуникационных услуг Turkcell в строительстве базовой сети 5G, полностью основанной на облачных технологиях. В рамках проекта будет развернута крупнейшая глобальная облачная сеть EPC – базовая сеть, позволяющая перейти на связь стандарта 5G в мировом масштабе. В ее основу лягут коммерческая облачная программная архитектура, технология разделения «плоскости пользователя» и «плоскости управления» (CUPS) и технология A/B тестирования (сплит-тестирования). Этот шаг станет новым этапом в преобразовании сетевой архитектуры операторов для повсеместного внедрения 5G.

Huawei предоставит Turkcell облачное решение, которое позволит реализовать стратегию сетевой трансформации и плавный переход к 5G. Его отличают: сетевая структура, полностью оптимизированная для работы в облаке Cloud Native. Технология одновременного устранения неисправностей Cloud Native создает высоконадежную среду для запуска и выполнения онлайн-сервисов, так как позволяет сети корректно работать даже в случае одновременного выхода из строя отдельных ее участков; Сетевая архитектура CUPS. Решение Huawei использует технологию разделения «плоскости пользователя» и «плоскости управления» (сокращенно CUPS) для сокращения дистанций передачи, упрощения эксплуатации и обслуживания сети; A/B тестирование. Huawei предлагает самое передовое решение в области A/B тестирования для автоматизации эксплуатации и обслуживания сети, а также для плавных обновлений сети с привлечением минимума ресурсов.

К настоящему времени Huawei подписала более 490 контрактов с операторами разных стран мира в области сетевых решений на основе облачных технологий. Это позволяет операторам создавать базовые сети, полностью основанные на облачных технологиях, что приближает повсеместное внедрение 5G.