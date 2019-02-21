Trueconf создал цифровую систему видеобанкинга для крупнейшего банка Кувейта

Trueconf развернула систему видеобанкинга на основе Trueconf Server в Коммерческом банке Кувейта. Решение объединило 43 филиала с центральным офисом, а также обеспечило колл-центру банка возможность дистанционно обслуживать клиентов по всей стране с использованием высококачественной ВКС и инструментов для совместной работы.

Развитие ВКС-технологий позволило отказаться от устаревшей концепции взаимодействия банковских служащих с клиентами в пользу цифровых решений. Сегодня внедрение систем, созданных на основе решений видеоконференцсвязи, обеспечивает рост продаж банковских услуг и значительно упрощает взаимодействие сотрудников финансовых учреждений с клиентами.

Коммерческий банк Кувейта внедрил в свою структуру систему виртуального банкинга на основе программного сервера видеосвязи Trueconf Server. Решение обеспечивает полноценное удаленное обслуживание клиентов банка с помощью высококачественной видеосвязи. Связь между посетителями и колл-центром осуществляется с помощью специальных видеокиосков, которые состоят из сенсорных экранов и аудиогарнитур, подключенных к ПК. Полученная ВКС-система соответствует высоким требованиям к безопасности данных банка, а технологии Trueconf обеспечивают видеосвязь как по интернету, так и в закрытой локальной сети.

Чтобы обеспечить клиентов возможностью получить все необходимые консультации удаленно, на видеокиосках банка по всей стране установили клиентские приложения Trueconf. Встроенные инструменты совместной работы помогают операторам колл-центра и клиентам банка демонстрировать необходимую документацию прямо во время видеозвонка.

Система видеобанкинга на основе технологий Trueconf позволила создать сеть защищенных коммуникаций между 43 филиалами и центральным офисом банка. На сегодняшний день в Кувейте установлено более таких 100 видеокиосков, которые успешно используются для консультирования клиентов по всей стране. Новый подход ускоряет ежедневные бизнес-процессы и существенно сокращает очереди в филиалах, что позволяет обслуживать большее количество клиентов в меньшие сроки, а также снижает нагрузку на сотрудников банка.