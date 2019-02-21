Выручка Tele2 в сегменте B2G в Москве выросла в четыре раза

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги работы с государственными заказчиками в 2018 г. За отчетный период число государственных клиентов компании в Московском регионе увеличилось на 40%, при этом выручка от продажи услуг выросла более чем на 300%.

По итогам 2018 г. B2G-сегмент продемонстрировал рост выручки на 18%, а количество пользователей услуг связи при этом увеличилось на 30%. В IV квартале 2018 г. Tele2 одержала победу более чем в 200 тендерах на оказание услуг мобильной связи государственным заказчикам.

Клиентами Tele2 в 2018 г. стали федеральные и региональные государственные структуры: ГБУ «Малый бизнес Москвы», департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа, мэрия Новосибирска, администрации Челябинска, Белгорода и Ижевска, филиал «Почты России» в Республике Мордовии и другие.

Услугами оператора продолжают пользоваться центральный аппарат Федеральной налоговой службы РФ, Государственный Кремлевский дворец и Московская административная дорожная инспекция. Клиентами Tele2 остаются такие региональные государственные структуры, как законодательные собрания Пермского края, Нижегородской области и Иркутской области, аппарат губернатора и правительства Омской области, нижегородский и пермский филиалы «Почты России» и другие.

Tele2 не только предоставляет B2G-клиентам мобильную связь, но и предлагает им доступ к своей аналитике «больших данных». Сервисы на основе big data оказались самыми доходными в B2B-сегменте по итогам 2018 г.: выручка от продажи этих услуг выросла в 11 раз. Основной продукт на основе «больших данных» для государственных заказчиков – отчеты по геоаналитике. Они используются для учета и контроля массовых перемещений граждан, оптимизации уборки городских территорий, расчета туристических потоков и планирования транспортной инфраструктуры.

Мария Чинкова, директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2, отметила: «Работа с государственными заказчиками – приоритетное для нас направление, и в 2018 году мы укрепили свои позиции: все чаще государственные и общественные организации в качестве основного поставщика услуг связи выбирают Tele2. Мы знаем, что государственным клиентам важен высокоскоростной интернет на всей территории России. Учитывая данную потребность, мы инвестируем значительные средства в развитие сетей. Это подтверждается данными Роскомнадзора, который признал Tele2 лидером по темпам строительства инфраструктуры LTE. Динамика роста выручки и числа новых клиентов свидетельствует о верно выбранной стратегии как в корпоративном, так и в государственном сегменте».