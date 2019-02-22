Малые соты Nokia обеспечат оптимальное покрытие 5G

Nokia анонсировала два новых решения для семейства малых сот AirScale. Эти решения повышают производительность сетей 5G в помещениях и на открытой местности и могут применяться в разных областях. Компактный радиоблок для работы в миллиметровом диапазоне (mmWave) обеспечивает экономичное покрытие 5G на открытой местности с экстремально высокими объемами трафика (например, в аэропортах, на стадионах и оживленных улицах).

Кроме того, новый удаленный радиоблок 5G pico для систем Nokia AirScale, установленных в помещениях, дает возможность переходить к технологии 5G без замены существующих аппаратных систем даже в сложной среде (например, в больницах и торговых центрах).

Для создания сплошных зон покрытия 5G необходимо сочетать системы миллиметрового диапазона (mmWave), обладающие большой пропускной способностью и ограниченным покрытием, и системы с меньшей пропускной способностью, работающие на более низких частотах, но покрывающие большие площади. В целом ряде ситуаций операторы вынуждены уплотнять свои сети для поддержки высоких объемов трафика. В этом случае они должны выбрать правильную технологию малых сот, которая могла бы обеспечить надежную высокопроизводительную работу сетей 5G.

Кьюнг Мун (Kyung Mun), главный аналитик, Mobile Expert, отметил: «Семейство решений Nokia для малых сот постоянно расширяется. В его составе появились выносные радиоблоки 5G pico Remote Radio Heads и базовые микростанции, работающие в миллиметровых диапазонах. Это предоставит операторам новые возможности для развертывания сетей 5G на сложных площадках. Расширение сетей с одновременным внедрением технологии 5G имеет критически важное значение, поскольку спрос растет более быстрыми темпами, чем расширение существующих сетей LTE. Комплексные возможности Nokia ставят эту компанию в выгодное положение, позволяющее объединить множество технологий (C-band, LAA, mmWave, решения для помещений и открытой местности) и предложить всё это операторам связи и частным предприятиям».

Марк Аткинсон (Mark Atkinson), руководитель подразделения 5G и малых сот, Nokia, сказал: «Малые соты отлично подходят для решений 5G в миллиметровых и средних диапазонах. Они имеют очень высокую пропускную способность, достаточную для работы с самыми плотными объемами трафика и поддержки самого высокого качества абонентских услуг. Мы используем свое лидирующее положение в области малых сот для того, чтобы помочь операторам использовать практически любые сценарии развертывания сетей 4G в помещениях и на открытой местности и модернизировать эти сети до уровня 5G с помощью новых радиосистем, работающих в разных диапазонах».

Новые радиоблоки 5G AirScale mmWave Radio работают в диапазонах 28 и 39 ГГц и поддерживают очень высокую пропускную способность, достаточную для работы в зонах с высокой нагрузкой.

Компактные базовые микростанции имеют разные варианты установки, облегчающие их развертывание. Они обеспечивают круговое (360º) или секторное (180º) покрытие и могут работать в нескольких диапазонах частот, что позволяет нивелировать эффект затухания сигналов в миллиметровом диапазоне частот. Поддержка высокоскоростных соединений eCPRI позволяет реализовать цифровую обработку сигналов в облачных вычислительных центрах.

Использование компактных модульных компонентов позволяет гибко распределять функциональности базовой станции. Новые радиоблоки 5G pico Remote Radio Head работают на частотах ниже 6 ГГц и создают зоны покрытия 5G в помещениях с высокой нагрузкой.

Операторы могут модернизировать существующие системы до уровня 5G с помощью простого подключения радиоблоков 5G pico Remote Radio Heads напрямую к блоку AirScale Smart HUB и последовательного подключения в цепочку обычных базовых микростанций к блоку AirScale Smart HUB.

Новые блоки можно подключать к существующим распределенным антенным системам. Передатчики мощностью 4 x 250 мВт позволяют создавать довольно большую зону покрытия. Двухпортовый Ethernet-удлинитель позволяет размещать радиомодули pico Remote Radio Heads на расстоянии до 200 метров от блока AirScale Smart HUB, что еще более увеличивает гибкость размещения.