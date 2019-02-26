Huawei и LG Uplus создали коммерческую сеть 5G в Сеуле

Huawei и южнокорейский телекоммуникационный оператор LG Uplus объявили о создании коммерческой сети 5G, для которой уже развернуто более 10 тыс. сетевых узлов. LG Uplus и Huawei также продемонстрировали сервисы виртуальной реальности и видео ультравысокого разрешения на базе сетей 5G, приближающие создание новых коммерческих приложений.

LG Uplus и Huawei представили сервисы, которые становятся доступными благодаря 5G. С началом повсеместного коммерческого использования этого стандарта связи виртуальная реальность (VR) станет одним из ключевых форматов, и международные телекоммуникационные операторы уже сейчас проявляют к ней заметный интерес. Облачная виртуальная реальность (Cloud VR) сделает ненужными множество современных приложений. 22 января 2019 г. LG Uplus продемонстрировал первую в мире игру на основе 5G Cloud VR – она помогла увидеть перспективы широкополосного доступа 5G с минимальной задержкой и получила высокие оценки профессионалов отрасли и журналистов.

Эта демонстрация – еще одно подтверждение того, что 5G-решения Huawei полностью готовы к коммерческому использованию, считают в компании. 25 февраля 2019 г. Huawei выпустила на рынок серийную систему 5G с полным набором сценариев для создания упрощенного решения 5G, в которое входят упрощенная сеть, упрощенная архитектура и упрощенный сайт. Это решение характеризуется низким энергопотреблением и простотой в эксплуатации и обслуживании.

Оператор LG Uplus тесно сотрудничает с Huawei для размещения базовых станций 5G более чем на 10 тыс. узлов в Сеуле. В сетевой инфраструктуре устанавливаются антенны Huawei 5G AAU для обеспечения непрерывного покрытия сетью 5G. Средняя скорость передачи данных на территории высокотехнологичного «Золотого кластера» в районе Каннам превышает 900 Мбит/с в секунду.