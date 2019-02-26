Партнером «Энвижн Груп» по внедрению корпоративных сетей LTE стала Ericsson

«Энвижн Груп», российский системный интегратор группы МТС, объявил о начале деятельности по построению первых в России корпоративных сетей LTE, которые станут технологической базой для цифровизации крупного бизнеса на территории страны. Партнер интегратора – Ericsson, соответствующее соглашение компании подписали на международной выставке Mobile World Congress 2019 в Барселоне.

Соглашение партнеров предусматривает совместную работу «Энвижн Груп» и Ericsson в области изучения требований заказчиков по построению корпоративных беспроводных широкополосных сетей передачи данных на базе LTE (private LTE), совместную подготовку и построение тестовой зоны private LTE на технологической площадке «Энвижн Груп» для демонстрации возможностей потенциальным заказчикам, запуск в коммерческую эксплуатацию корпоративных беспроводных широкополосных сетей передачи данных на основе технологии LTE и, в перспективе, на технологии 5G.

Сети private LTE являются универсальной цифровой базой для внедрения широкого спектра сервисов на социально значимых и промышленных объектах с повышенными требованиями безопасности и надежности: городские системы общественного транспорта и ЖКХ, предприятия энергетики, химической промышленности и других ключевых отраслей экономики. Гарантированное радиопокрытие с заданными клиентом характеристиками смогут получить, в том числе, производственные площади в отдаленных районах России. Корпоративная сеть LTE гарантирует целостность, помехозащищенность и безопасность передачи данных от IoT-датчиков, M2M-приложений или других элементов инфраструктуры предприятия, позволяет объединить элементы экосистемы в единый закрытый контур компании. При этом трафик для пользователей корпоративной сети становится бесплатным, вне зависимости от объема и динамики его увеличения.

«Автоматизация производства – всегда актуальный запрос бизнеса к ИТ-компаниям. Однако сегодня мы можем не просто закрыть потребность крупного бизнеса в автоматизации, а предложить инфраструктурное решение нового уровня, адаптированное под нужды конкретной компании – корпоративные сети LTE. Они станут базой для цифровой платформы предприятия, так как универсальны для любых имеющихся бизнес-приложений и технологических процессов, легко масштабируются и модифицируются, в том числе, к стандартам следующего поколения – 5G, – отметил президент «Энвижн Груп» Андрей Ершов. – В совокупности с другими инновационными решениями и технологиями, которые мы с МТС и Ericsson внедряем на корпоративный рынок, private LTE позволит компаниям снизить издержки и предельно повысить эффективность производственных процессов, обеспечить безопасность данных и персонала».

«Разработка и будущее внедрение корпоративных сетей LTE - очередной этап нашего долгосрочного стратегического партнёрства с группой МТС в области инноваций. Сети Private LTE позволяют задействовать возможности новых технологий во всех отраслях, включая производство, транспорт, ЖКХ и другие. Эти сети станут основой для новых IoT-сценариев, обеспечат цифровизацию компаний, рост всех направлений бизнеса и экономики России», - отметил президент Ericsson в России Себастиан Толстой.

Технологические преимущества private LTE в сравнении с альтернативными решениями. Обеспечение емкостных, пространственных, сервисных характеристик сети в соответствии с нуждами заказчика; обеспечение требований, предъявляемых к инфраструктуре службами безопасности компании-клиента; обеспечение изолированности корпоративного трафика от влияния коммерческих сетей общего пользования; полная интеграция с ранее установленными элементами ИТ-инфраструктуры с возможностью их последующей замены или без неё; максимальная скорость отклика в сети благодаря локально устанавливаемым коммутационным элементам сети; универсальность применения LTE для любых имеющихся бизнес-приложений и технологических процессов; переход на стандарты следующего поколения – 5G.