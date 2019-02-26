Tele2 и Ericsson подготовят сеть к запуску 5G

Tele2 и Ericsson объявили о подписании соглашения о сотрудничестве. Документ направлен на развитие инфраструктуры Tele2 с использованием новейшего оборудования Ericsson Radio System (ERS). Стороны договорились о внедрении систем и программного обеспечения ERS для сетей 4G/3G/2G с поддержкой технологии 5G на территории всей России. Проект позволит Tele2 повысить скорости передачи данных, модернизировать сеть на фоне активного роста трафика и подготовить ее к запуску стандарта 5G.

Соответствующее соглашение подписали Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2 в России и Себастиан Толстой, президент Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия. Согласно договоренностям, стороны будут взаимодействовать в реализации технологических решений Ericsson на базе инфраструктуры Tele2. Сотрудничество позволит оператору усовершенствовать свою сеть и технологически подготовиться к запуску новых стандартов связи. Соглашение заключено сроком на пять лет и предполагает совместную работу в 27 регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург.

Совместный проект Tele2 и Ericsson станет технической основой для дальнейшего развития цифровой экосистемы услуг Tele2 и повысит доступность новейших технологий для абонентов. В рамках соглашения партнеры установят более 50 тыс. новых базовых станций на территории России. Инфраструктура Tele2 будет модернизирована с учетом постоянного роста пропускаемого трафика.

Объемы передаваемых данных в сети Tele2 растут за счет распространения цифровых сервисов, все большего потребления мобильного интернета и развития сегмента интернета вещей. По данным последнего исследования Ericsson Mobility Report, к концу 2024 г. к интернету вещей будет подключено 4,1 млрд устройств. Ежемесячное потребление мобильного трафика в мире увеличится за шесть лет примерно в пять раз – с 27 до 136 ЭБ.

Tele2 внедрит на своей сети оборудование и программное обеспечение продуктовой линейки Ericsson с поддержкой технологии 5G. В будущем это позволит обеспечить существенную емкость сетей и постоянное подключение к ним множественных пользователей, устройств и объектов.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, сказал: «Очевидно, что потребление мобильного интернет-трафика в сетях операторов продолжит демонстрировать экспоненциальный рост. Мы развиваем качественную сеть на современном оборудовании, с учетом все больших объемов трафика и технологических изменений в отрасли. Строительство сетей 5G в России требует решения ряда инфраструктурных вопросов. Однако после устранения всех препятствий развертывание сетей будет происходить более быстрыми темпами, чем строительство LTE, в том числя благодаря использованию существующей инфраструктуры. Тем не менее это будет возможно только при установке самого современного и высокотехнологичного оборудования. Мы уверены в том, что опыт и экспертиза Ericsson позволят нам модернизировать сеть с учетом новых нагрузок и перспективы запуска стандарта 5G».

Себастиан Толстой, президент Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия, отметил: «Tele2 – наш важный стратегический партнер, и мы знаем, что абоненты оператора предъявляют высокие требования к скорости мобильного интернета. Необходимую пользователям мгновенную передачу данных способны обеспечить улучшенные сети 4G и технологии связи пятого поколения. Поддержка 5G реализована во всей линейке оборудования Ericsson, и мы можем развернуть новые технологии, как только операторы получат необходимые частоты».

У Tele2 и Ericsson есть опыт сотрудничества в реализации высокотехнологичных проектов. Летом прошлого года компании открыли тестовую зону 5G в Государственном Музее Эрмитаж. Tele2, «Ростелеком» и Ericsson продемонстрировали дистанционное управление роботизированной рукой на сверхвысоких скоростях передачи данных. Кроме того, Tele2 совместно с Ericsson и «Ростелекомом» исследовали возможности технологий NB-IoT для энергетического сектора. Партнеры проверили точность автоматической и единовременной передачи данных с электросчетчиков на сервер обработки данных.