Онлайн-конференция QTECH состоится 28 февраля 2019 года
28 февраля стартует онлайн-конференция QTECH, в рамках которой запланирована презентация по решениям для образовательных, медицинских учреждений и администраций регионов.
На мероприятии будут представлены комплексные схемы сетевых решений, систем видеонаблюденения и организации интернет-доступа на объектах социальной сферы.
Также российский разработчик телекоммуникационного и сетевого оборудования QTECH расскажет о реализованных проектах в рамках национальной программы «Цифровая экономика» и «Безопасный город».
Если тема Вам интересна, зарегистрируйтесь сегодня! Количество мест ограничено.