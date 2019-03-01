Теle2 запустил услугу «Безопасный режим» на базе технологий Eset

Оператор мобильной связи Tele2 запустил услугу «Безопасный режим», которая содержит модуль Eset для защиты от вирусов. Сервис представляет собой комплексное решение для безопасного пользования устройством.

«Безопасный режим» защищает смартфоны и планшеты абонентов от вредоносных программ, избавляет от SMS-спама и навязчивой SMS-рекламы, блокирует несанкционированное подключение контентных подписок в сети интернет, обеспечивает безопасность онлайн-платежей. Функция «Антивор» позволяет отследить потерянный или украденный смартфон.

Подключение услуги бесплатно, абонентская плата составляет 6 руб. в день.

Сервис доступен всем частным абонентам Tele2. Услуга предоставляется при нахождении на территории домашнего региона, а также в поездках по России при регистрации в сети Tele2.

При подключении услуги «Безопасный режим» веб-подписки, SMS-спам и SMS-реклама блокируются автоматически. Для защиты устройства от вирусов необходимо установить приложение «Антивирус». После подключения услуги «Безопасный режим» пользователь получит SMS со ссылкой на его установку и номер лицензионного ключа. Приложение «Антивирус» доступно для устройств на ОС Android.