ТТК организовал канал 100G между Токио и Амстердамом

Транстелеком совместно с NTT Communication запустил на существующем направлении между Японией и Европой первый канал связи пропускной способностью 100 Гбит/с.

Трансграничный телекоммуникационный переход между Японией и Россией осуществляется через совместную подводную оптическую кабельную систему HSCS (Hokkaido-Sakhalin Cable System), соединяющую сети компаний ТТК и NTT Com на маршруте Невельск (Сахалин) – Исикари (Хоккайдо). HSCS стала доступна для коммерческой эксплуатации 3 июля 2008 года. Благодаря уникальной комбинации подводной кабельной системы HSCS и транзитного наземного маршрута ТТК Europe-Russia-Japan (ERJ), клиенты TTK используют маршрут между Японией и Европой с минимальной задержкой передачи трафика. В конце 2017 года стало понятно, что существующие технические возможности по пропускной способности системы уже не могут удовлетворять потребностям и современным запросам рынка.

Модернизация HSCS, завершенная в конце 2018 года, дала возможность ТТК запустить первый канал пропускной способностью 100 Гбит/с между Токио и Амстердамом. На подводном участке телекоммуникационной кабельной системы скорость каналов составляет 200 Гбит/с с общей возможностью расширения пропускной способности системы до 5,4 Тбит/c. Это позволяет ТТК запускать новые высокоскоростные каналы, которые могут быть предложены другим операторам для коммерческого использования. Отдельно стоит отметить, что все работы по модернизации HSCS были выполнены без перерыва услуг существующих клиентов и в строгом соответствии с согласованным с японской стороной графиком. Работы на российском участке сети были выполнены совместно с компанией-системным интегратором «АДВ Консалтинг». В кратчайшие сроки были запущены новые подводные каналы связи до 200G.

«Результаты долгосрочного партнерства ТТК и NTT Com демонстрируют высокое качество оказания услуг связи, профессиональную работу эксплуатационных служб, скорость и безопасность передачи данных. Большой опыт и совместные усилия с NTT Com позволяют нам быть уверенными, что модернизированный маршрут между Европой и Японией будет востребован телекоммуникационными компаниями благодаря конкурентоспособной цене и высокому качеству наших услуг», - отметил генеральный директор ТТК Роман Кравцов.