МТС завершила тестирование международного роуминга в сети NB-IoT

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявил об успешном международном роуминговом тесте в сети NB-IoT (Narrow Band IoT). Роуминг на основе данного стандарта востребован у производителей оборудования интернета вещей и логистических компаний.

Тест роуминга NB-IoT проведен на территории Белоруссии совместно с дочерней компанией «Мобильные телесистемы» — белорусским оператором сотовой связи. Тест подтвердил возможность бесперебойной работы и непрерывного обслуживания устройств NB-IoT в гостевой сети, предоставляя абонентам все преимущества технологии. NB-IoT отличается от других стандартов M2M огромной энергоемкостью: пользователи смогут подключать к базовой станции десятки тысяч устройств, способных работать в сложных условиях прохождения сигнала до 10 лет без подзарядки.

По данным МТС, это первая техническая реализация роуминга на NB-IoT в России и одна из первых в мире. Ранее о тестировании роуминга NB-IoT в Европе заявляли Deutsche Telekom и Vodafone.

В первую очередь роуминг NB-IoT будет востребован у компаний логистической отрасли, которые используют датчики для отслеживания грузов – технология NB-IoT делает такие датчики автономными и таким образом позволяет существенно сократить расходы на их обслуживание. Также появление NB-IoT-роуминга важно производителям, которые внедряют умные устройства на базе NB-IoT в разных странах.

«Успешный роуминговый тест NB-IoT означает переход в новую эру развития IoT-сетей в России. Учитывая темпы развития интернета вещей, мы уверены, что роуминг на базе Nb-IoT в перспективе нескольких лет станет важен для абсолютно всех участников рынка – операторов сетей, производителей оборудования и конечных пользователей. У нас есть все для перехода к запуску NB-IoT-роуминга уже в ближайшем будущем – развернута федеральная сеть в этом стандарте, запущены продукты и накоплена база клиентов», – отметил директор департамента М2М/IoT МТС Сергей Иревли.

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