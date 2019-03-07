Tele2 разместил бизнес-приложения SAP в облаке «Техносерв Cloud»

«Техносерв», российский системный интегратор, и Tele2, оператор мобильной связи, подвели итоги проекта миграции основных бизнес-приложений SAP оператора на мощности облачной платформы «Техносерв Cloud».

В ходе проведенного Tele2 конкурса на определение нового поставщика сервиса SAP-хостинга был выбран провайдер «Техносерв Cloud», который продемонстрировал гибкий подход к возможностям расширения инфраструктуры при оптимальной стоимости услуг.

«Tele2 использует сервис SAP-хостинга, размещая софт для управления предприятием в облаках на арендованных мощностях. Для платформы SAP HANA нужны высокопроизводительные вычислительные ресурсы, а их закупка и самостоятельное обслуживание требуют значительных операционных затрат. Поэтому в условиях стремительного роста бизнеса мы решаем проблему масштабирования ИТ-инфраструктуры за счет использования услуги хостинга основных бизнес-приложений SAP», – сказал Алексей Мартынов, директор по информационным технологиям Tele2.

Первым этапом совместного проекта Tele2 и «Техносерв Cloud» стало выделение провайдером облачных услуг специальной инфраструктуры, отвечающей всем требованиям к размещению бизнес-приложений SAP и SAP HANA. Затем была проведена миграция продуктивных систем SAP, а также сред тестирования и разработки на вычислительные ресурсы облачного провайдера.

Выделенная информационно-технологическая инфраструктура построена на оборудовании и программных продуктах ведущих мировых производителей. Она включает вычислительный комплекс, системы виртуализации, хранения данных, резервного копирования и восстановление данных, ЛВС и мониторинг. При этом комплекс виртуализации разделяется на два кластера: первый – для сред тестирования и разработки, второй – для продуктивной среды. Архитектура системы отвечает требованиям масштабируемости, открытости, безопасности, надежности и отказоустойчивости.

«Миграция на платформу "Техносерв Cloud" прошла без прерывания бизнес-задач заказчика в 10 этапов. Для каждого приложения был разработан специальный алгоритм, который сделал время простоя минимальным, а значит, и незаметным для внутренних пользователей SAP, – отметил Борис Бородянский, директор дирекции по развитию бизнеса компании "Техносерв". – Информационно-технологическая инфраструктура, построенная с учетом лучших практик SAP, обеспечивает функционирование в режиме 24 х 7 х 365. При этом гарантированный SLA уровень технической доступности для продуктивных систем – 99,5% в месяц и не более четырех часов на решение проблемы для инцидента с критическим приоритетом».

Помимо хостинга SAP и SAP HANA, технической поддержки и резервного копирования, в предложенный Тele2 пакет услуг входит администрирование SAP Basis силами «Техносерв консалтинг».

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