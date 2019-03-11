Чистая прибыль Tele2 составила 2,7 млрд рублей

Tele2, оператор мобильной связи, объявил консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за 2018 г.

В 2018 г. компания достигла следующих основных финансовых показателей: выручка выросла на 16,4% в сравнении с 2017 г. и достигла 143 млрд руб.; показатель EBITDA составил 43,7 млрд руб. − увеличился на 43,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года; показатель рентабельности EBITDA достиг 30,5%, увеличившись на 5,7 п. п. по сравнению с 2017 г.; объем инвестиций в ИТ-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 25,5 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2017 г. на 99,6%. Соотношение CAPEX к выручке составило 18%; чистая прибыль составила 2,7 млрд руб.; коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 30% и достиг значения 2,8.

В 2018 г. компания достигла следующих ключевых операционных показателей: абонентская база компании на 31 декабря 2018 г. составила 42,3 млн человек, увеличившись на 1,7 млн человек за год; средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 11,5% и составил 281 руб.; годовой отток абонентов сократился на 0,8 п. п. и составил 37,5%; количество активных пользователей мобильного интернета за год выросло на 26%; число абонентов MVNO на сети Tele2 составило 1,75 млн человек, увеличившись за год на 75% (не учитываются в абонентской базе компании).

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, сказал: «Успешные финансовые и операционные результаты Tele2 подтверждают эффективность нашей бизнес-стратегии и коммуникационной платформы "Другие правила". В течение года мы регулярно запускали инновационные продукты, укрепляя репутацию трендсеттера телеком-рынка. В прошлом году Tele2 строила сети LTE вдвое быстрее конкурентов, и клиенты уже оценили качество нашего 4G – средний трафик на одного пользователя мобильного интернета вырос почти на 45% год к году. Знаковым событием 2018 г. для нас стал выход на чистую прибыль, и в этом году мы продолжим ее наращивать. Также мы сосредоточимся на развитии основного драйвера выручки – передаче данных – и дальнейшем снижении соотношения долга к EBITDA».

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n464091