«Мегафон» включает кэшбэк 20% на платежах за мобильную связь

«Мегафон» объявил о запуске с 11 марта возможности для клиентов зарабатывать на платежах за мобильную связь. Компания включила кэшбэк для абонентов обновленной тарифной линейки «Включайся!» при совершении обычных операций с возвратом 20% от суммы списанного ежемесячного платежа клиента за мобильную связь и оплаты международного роуминга.

В рамках запуска тарифов «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум», «Мегафон», наряду с традиционными услугами (пакеты минут, трафик, SMS, неограниченный доступ к мессенджерам и видео сервисам), предложил абонентам ряд новых преимуществ.

Тариф-конструктор «Включайся! Выбирай», в котором клиент в один клик формирует индивидуальные условия своего тарифа и самостоятельно определяет необходимое ему количество интернет-трафика, минут и смс. Используя «Включайся! Выбирай», клиент может получить доступ к безлимитному интернету и видеоконтенту в «Мегафон» ТВ».

Тарифный план «Включайся! Смотри» включает подписку на сервис «Мегафон» ТВ» с доступом к 50 ТВ-каналам, российским и зарубежным сериалам и фильмотеке из более чем 1500 кинокартин.

Тариф «Включайся! Премиум» - безлимитный интернет и SMS, тысячи минут для разговоров и бесплатные опции в сервисах ЛитРес, «Антивирус», «Журналы», а также индивидуальное клиентское обслуживание и «Мегафон» ТВ».

Преимущество новой тарифной линейки «Включайся!» в возврате 20% от суммы абонентской платы клиента, включая оплату за услуги связи в международном роуминге.

Начисление кэшбэка и его дальнейшего использования производится в личном кабинете и салонах связи «Мегафон». Клиент может потратить накопленную сумму кэшбэка на оплату услуг и сервисов: киноновинки и сериалы в «Мегафон» ТВ», книги и журналы, новые музыкальные релизы и классику от «Мегафон» Музыка». Накопленным кэшбэком можно целиком или частично оплатить покупку любых гаджетов и аксессуаров в салонах «Мегафона».

«По данным ВЦИОМ, кэшбэк - наиболее востребованная фишка среди пользователей банковских карт и финансовых услуг. «Мегафон» впервые на рынке представляет настоящий кэшбэк для всех - мы добавили услугу выгодного кэшбэка прямо в тариф абонента. Кэшбэк в 20% от суммы ежемесячной абонентской платы – это реальная возможность для всех желающих значительно сэкономить благодаря ежемесячным платежам за мобильную связь, - отметил Влад Вольфсон, коммерческий директор «Мегафона». – Благодаря новым технологиям и аналитике больших данных «Мегафон» предоставляет лучшие решения для самых разных клиентов. Именно поэтому линейка «Включайся!» - настоящий бестселлер, сегодня этими тарифами пользуются почти 20 млн человек по всей стране».

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