МТС в Башкирии включила LTE на частотах 3G

МТС, российский телекоммуникационный оператор и поставщик цифровых услуг, запустил программу по строительству в Башкортостане мобильных сетей связи LTE-2100 на частотах предыдущего поколения 3G. Башкирия стала первым регионом, где задействована максимальная полоса в 15 МГц в диапазоне 2 100 МГц для развития сетей LTE.

К настоящему моменту в Башкортостане сеть МТС LTE-2100 развернута в Уфе и на территории около 30 сел и небольших удаленных населенных пунктов в Уфимском, Ишимбайском, Аургазинском, Иглинском, Мелеузовском, Стерлитамакском районах.

МТС приступила к федеральной программе перевода диапазона 2 100 МГц, первоначально предназначенного для сетей 3G, под более скоростные и емкие сети связи 4G (LTE). Перевод частот стал возможным после принятого в июле 2017 г. решения ГКРЧ о технологической нейтральности диапазонов 2 100 МГц, благодаря уникальному технологическому ресурсу инфраструктуры сети в регионе и высокому проникновению 4G-устройств, доля которых среди data-пользователей МТС в Башкортостане составляет около 70%.

В перспективе ближайших лет МТС в Башкирии планирует активно использовать частотный диапазон 2 100 МГц как в режиме агрегации на своей сети 4,75G (LTE Advanced Pro) с другими частотными диапазонами, так и в одиночном режиме для покрытия районов и малых населенных пунктов. Широкое применение принципа технологической нейтральности в доступных диапазонах позволяет МТС ускорить развертывание сетей LTE в республике, увеличить скорости передачи данных в городах и расширить зоны уверенного покрытия 4G в сельской местности. С запуском данного проекта МТС в Башкирии задействовала на своей сети все возможные диапазоны частот для данной технологии: 800 МГц, 900 МГц, 1 800 МГц, 2 100 МГц 2 600 МГц FDD и TDD.

«Запуск в коммерческую эксплуатацию сети LTE на частотных ресурсах 3G открывает новые возможности для развития сети. В этом отношении мы идем с опережением мирового рынка, к примеру, в США о переводе частот 3G только задумываются как о перспективе развития сетей 4G/5G. Главным образом, для МТС это позволяет ускорить развертывание сети скоростной передачи данных за счет включения на существующих базовых станциях дополнительных несущих частот вместо строительства новых БС. Использование дополнительной полосы частот в разы позволит увеличить скорости мобильного интернета для жителей малых и удаленных населенных пунктов в республике, что внесет вклад в решение проблемы цифрового неравенства и позволит улучшить качество жизни в небольших селах и поселках. Для Башкирии в условиях горной и удаленной местности это остается особенно актуальным», – отметил директор МТС в Башкортостане Антон Марченко.

Кроме Башкортостана, МТС запустила сети LTE-2100 еще в 18 регионах РФ: в Белгородской, Костромской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской областях; Алтайском, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском краях; республиках Бурятия, Дагестан, Марий Эл, Саха, Татарстан; Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО. В 2019 г. МТС планирует запустить новые сети LTE-2100 еще в 20 регионах.

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